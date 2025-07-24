¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Å¨·³¤¬È½Äêµ¿Ìä»ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê²ÐÉÕ¤±Ìò¡×
¥Ù¥Ã¥Ä¤Î½ÐÎÝ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é·à¤Îµ¯ÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 ¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÀÜÀï¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ÇºÇ½ª²ó¤Ë·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢È¿·â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ò½ä¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ºÂ¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»à¤«¤é¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º³°Ìî¼ê¤Ø¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ëº¸Á°¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¾¡Éé¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤êµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î5ÈÖ¼ê¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢ÎÝ¿³¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤é¤º¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¡£·ë²ÌÅª¤Ë»°¿¶¤òÌÈ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤ÏÆ±Æü¤Îµ»ö¤Ç¡¢¤³¤ÎºÝ¤É¤¤È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈ¿·â¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬º¸Íã¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬Êáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ìîµå¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥í¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥ê´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÖÌîµå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤ËÍÍø¤Ê·Á¤Ç¤âÉÔÍø¤Ê·Á¤Ç¤â¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨47»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡5ÇÔ20¥Û¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤è¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¾å¼ê¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë