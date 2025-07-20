ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÅ¨¾Ã¦Ë¹¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡×¡¡ÆÃÂç136m¤Î33¹æ¤ò¸¥¾å¤â¡Ä¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º 8¡¼7 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö33¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÃË¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾ÀïÂè1¹æ¤ÏÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£0-4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢Á°È¾Àï¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿11¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¤Î°ìÈ¯¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó183.3¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥448¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê136.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢28ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬¸í»»¤Ç·×8¼ºÅÀ¡£½ªÈ×¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤º¤Ë¸åÈ¾Àï¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«¤ÎÆÃÂçÃÆ¤Ë¤â¡Ö»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤¢¤ÎÃË¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤âÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤òÀä»¿¡£¡ÖÈà¤¬¸«¤»¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¥×¥ì¡¼¤Î»ÅÊý¡£³°¤«¤é¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿Í´ÖÀ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¡È°§»¢¡É¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨5Àï5¾¡¡£¤³¤ÎÆü¤Ï7¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤Î4»î¹ç¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÅê¼ê¿Ø¤¬ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¾¡Íø¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë