¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò°é¤Æ¤¿µÈËÜ¸µ²ñÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¬AI¤ËÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
º£¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÇ®¶¸¤¹¤ë²ÃÇ¼ÀáÍº¤È¤¤¤¦²è²È¤¬¤¤¤ë¡£²ÃÇ¼»á¤Ï2022Ç¯¡¢·Ý½Ñ³¦¤Ë¾×·â¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤ÎÅì»û¡¢¿ÎÏÂ»û¡¢ÅìËÜ´ê»û¤È¤¤¤¦Í³½ï¤¢¤ë»û±¡¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï2022Ç¯7·î19Æü¤«¤é9·î19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë±ä¤Ù2Ëü¿Í¤â¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥¢¡¼¥È»×¹Í¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤¼²ÃÇ¼»á¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬ÌÜÀþ¤Ç¼«Í³¤ËÈ¯ÁÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È»×¹Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡£Âè3²ó¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡ÖÆüËÜ¤Î¾Ð¤¤¡×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿µÈËÜ¶½¶ÈÁ°²ñÄ¹¤ÎÂçºêÍÎ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤È¥¢¡¼¥È»×¹Í¤Ï°ì¸«¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢Âçºê»á¤¬¤½¤³¤ËÌ¥¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¹½À®¡¿ÅÄÇ·¾å ¿®¡Ë
¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤¬»î¤µ¤ì¤ë»þÂå
¥¢¡¼¥È¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä
¡½¡½²ÃÇ¼ÀáÍº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âçºê¡¡¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÃÇ¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ·²¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ì¤ÐºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¡£¿åÀ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ú¥ó¤Î¥¤¥ó¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÅö¤ÆÊý¤Ê¤É¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÇº¤Þ¤·¤¯¡¢ÀìÌç²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢³¨¤ò¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÃÇ¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤«¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Þ¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾Íè¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö1¡Ü1¡á2¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö1¡Ü1¡×¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö3¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö10¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶Ì¤Í¤®¡×¤È¤«¡ÖÊÆ¹ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÅú¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åú¤¨¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¡Ö1¡Ü1¡á¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¹¤é¡¢Ã¯¤«¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤¬Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¡¼¥È»×¹Í¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¸Ä¡¹¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦Ìä¤¤¡¢°Û¤Ê¤ëÅú¤¨¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡¢Íý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ÃÇ¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ·²¤ò¸«¤Æ¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬ºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£¤½¤³¤¬ÂçÀÚ¤ÊÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë