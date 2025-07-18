¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤¬ÇÑ¶È¨¡¨¡Ë¡¿Í¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÀÇ¶â¥³¥¹¥È¡×¤ÎÆâÌõ¤È¤Ï
2025Ç¯7·î2Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆË¡¿Í¤ÎÇÑ¶È¤òÀµ¼°È¯É½¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡ÖTOKIO-BA¡Ê¥È¥¥ª¥Ð¡Ë¡×¤ÎÊÄ±à¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×TOKIO¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¡¦»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿´ë¶È¤ÎÇÑ¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ë¡¿Í¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀÇÌ³¡¦Ë¡Ì³¼êÂ³¤¤¬È¼¤¤¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÀÇ¶â¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½ªßá¡×
1994Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿TOKIO¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÝÇ½¡ßÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤·¡¢ÇÀ¶È¤äÎÓ¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÆ°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò¸øÉ½¡£Æ±»á¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ê¡¢6·î25Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2020Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤ÎË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°·ÑÂ³¤âº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×TOKIO¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¤¡¢½êÄê¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ°Ì¤Ø¤Î¤´ÀâÌÀÅù¤ò½ª¤¨¼¡Âè¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡¿Í¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¨¡¨¡¡Ö½ª¤ï¤ê¤ÎÀÇ¶â¡×¤ËÃí°Õ
¸Ä¿Í¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ë¡¿Í¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀÇÌ³¡¦Ë¡Ì³¼êÂ³¤¤¬È¼¤¦¡£¤È¤¯¤Ë»ñ»º¤Î½èÊ¬¤ä³ô¼ç¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¼ç¤ÊÀÇÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
1. »ñ»ºÇäµÑ
TOKIO-BA¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¤äÀßÈ÷¡¢È÷ÉÊ¤Ê¤É¤òÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¢Êí²Á³Û¤È¤Îº¹³Û¤¬¡Ö¾ùÅÏ±×¡×¤È¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤òÌµ½þ¤¢¤ë¤¤¤ÏÃø¤·¤¯Äã¤¤²Á³Ê¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÇÌ³¾å¤Ï¡Ö»þ²Á¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
2. ½Ð»ñ¶â¤ÎÊ¬ÇÛ
²ò»¶¡¦À¶»»¤ËÈ¼¤¤³ô¼ç¤ØÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë»ñ¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»ñËÜ¶âÅù¤Î³Û¡×¡Ê»ñËÜ¶â¡Ü»ñËÜ¾êÍ¾¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤·ÇÛÅö¡×¤È¤µ¤ì¡¢20.42¡ó¤Î¸»Àô½êÆÀÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤ß¤Ê¤·ÇÛÅö¤Ï¡¢ÇÛÅö½êÆÀ¤È¤·¤ÆÁí¹ç²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¹ç²ÝÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï¡¢½êÆÀ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ5%¤«¤é45%¤Þ¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä¢Êí¾å¤Î»ñËÜ¶â¤ÈÀÇÌ³¾å¤Î¡Ö»ñËÜ¶âÅù¤Î³Û¡×¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²á¾ê¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤ÊÈ½Äê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
3. ¾ÃÈñÀÇ¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤·²ÝÀÇ¡×¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ
¼ÒÍÑ¼Ö¤ä½º´ï¤ò½¾¶È°÷¤äÌò°÷¤ËÌµ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¾ÃÈñÀÇË¡¾å¤Ï¡Ö²ÝÀÇÇä¾å¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¸½¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»þ²Á¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¿½¹ðµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
4. ½¾¶È°÷¤ÎÀ°Íý¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦¸»ÀôÄ§¼ý
½¾¶È°÷¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¼êÅö¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î»ñ³ÊÁÓ¼ºÆÏ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï«Ì³´ÉÍý¾å¤Î¼êÂ³¤¤â¡¢ÀÇÌ³¤ÈÊÂ¤Ö½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤âÀïÎ¬¤¬¤¤¤ë
TOKIO¤Î¤è¤¦¤ÊÃøÌ¾´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ë¡¿Í¤ò¾ö¤àºÝ¤Ë¤Ï»þ´Ö¡¦¼ê´Ö¡¦¥³¥¹¥È¡¦ÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë¤âÅù¤·¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÑ¶È»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼ç¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¡£
ÇÑ¶È»þ¤Î¼ç¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü²ò»¶¡¦À¶»»»þ¤Î²ÝÀÇ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È²ÝÀÇÈÏ°Ï¤ÎÇÄ°®
¡ü»ñ»º¤Î½èÊ¬ÊýË¡¡ÊÍ½þ¡¦Ìµ½þ¡Ë¤ÈÀÇÌ³½èÍý¤ÎÀ°¹ç
¡ü³ô¼ç¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¤ËÈ¼¤¦¡Ö¤ß¤Ê¤·ÇÛÅö¡×²ÝÀÇ¡¦¸»ÀôÄ§¼ý¤ÎÂÐ±þ
¡ü½¾¶È°÷¤ÎÂà¿¦½èÍý¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÆÏ½ÐµÁÌ³
¡üºÄÌ³ÌÈ½ü±×¤Ø¤Î²ÝÀÇ
¡üÌò°÷Âà¿¦¶â¤Î³èÍÑ
¡ü·çÂ»¶â¤Î·«Ìá¤·´ÔÉÕ¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¡Ê¹õ»ú¤À¤Ã¤¿Á°´ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ë
¡ü±äÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëºÄÌ³¤ÏÇÑ¶È¸å¤âÊü´þ¤µ¤ì¤Ê¤¤
ÇÑ¶È¤À¤±¤¬¡È½Ð¸ý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥·¥§¥ëÁí¹ç²ñ·×»öÌ³½ê¤Î³°æ±ÑÂ§ÀÇÍý»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ñ»ºÄ¶²á¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡ØÉáÄÌÀ¶»»¡Ù¼êÂ³¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏºÄÌ³Ä¶²á¤ÇÇÑ¶È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ØÆÃÊÌÀ¶»»¡Ù¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê³°æ»á¡Ë
TOKIO¤Î»öÎã¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö½ª¤ï¤êÊý¡×¤Ë¤âÁªÂò»è¤È·×²èÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÑ¶È¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M&A¡Ê³ô¼°ÇäµÑ¡¦»ö¶È¾ùÅÏ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¡È½Ð¸ýÀïÎ¬¡É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï°ìÀ¸¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°úÂà¤Î»þ´ü¤äÁêÃÌÁê¼ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê³°æ»á¡Ë
´ë¶È³èÆ°¤Î½ªÎ»¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤À©ÅÙ¾å¤ÎÊÉ¤ÈÉéÃ´¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï½Í¡¹¤ÈÊ£»¨¤ÊÀÇÌ³¡¦Ë¡Ì³½èÍý¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£Ë¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½ª¤ï¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈºÇ½ª·Ð±ÄÈ½ÃÇ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
·Ð±Ä¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ