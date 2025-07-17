¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ÇÂáÊá¡¡ÃË2¿Í¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÁêÃÌ¡¡Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¡¡ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Î½é¸øÈ½¤¬¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË2¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Î©Àî»ÔÎ©Âè»°¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©Àî»Ô¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î40Âå¤ÎÃË¤È½¾¶È°÷¤Î20Âå¤ÎÃË¤¬¶µ¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ý³²¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç2¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤ÎÃË
¡ÖÈï³²¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤«¤é¤Ï40Âå¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¿Í½÷À¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹ÔÅöÆü¤ËÃ´Ç¤¤Î¶µ¿¦°÷¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ÃÎ¿Í½÷À¤«¤éÃ´Ç¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢40Âå¤ÎÃË¤ÏÃ´Ç¤¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿20Âå¤ÎÃË¤È¤È¤â¤Ë³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅÚÂ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦
¡Ö2³¬¤Î¶µ¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢20Âå¤ÎÃË¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼òÉÓ¤ò³ä¤ê¡¢40Âå¤ÎÃË¤¬¡Ø¤ªÁ°¤«¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃ´Ç¤¤ÎÃËÀ¤ò²¥¤Ã¤¿¸å¡¢1³¬¤Î¿¦°÷¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤Û¤«¤Î¶µ¿¦°÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡×
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÌÜÅª¤äÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£20Âå¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼¡Âè¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶µ¿¦°÷¤ò¼ê¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎºÛÈ½¤Ï8·î8Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£