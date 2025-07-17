MAGA¤Ï¡Ö¶ò¤«¤Ê¿Í¡¹¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á»Ù»ý¼ÔÆÍ¤Êü¤¹
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢µ¯ÁÊÃæ¤Ë¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¤ò½ä¤ë±¢ËÅÏÀ¤Ë´Ø¤·¡¢À¯¸¢¤¬ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤ËÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÇ®Îõ¤Ê»Ù»ýÁØ¡ÖMAGA¡×¤Î°ìÉô¤ò¡Ö¶ò¤«¤Ê¿Í¡¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡ÖÈà¤é¤Î»Ù»ý¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍÞÀ©¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù»ý¼Ô¤È¤Î¡ÖºÇ¤âÂç¤¤ÊµµÎö¡×¡ÊÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MAGAÇÉ¤ÏÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬¾¯½÷Çã½Õ¤ò¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¡¢ÂçÊªÀ¯¼£²È¤ò´Þ¤à¡Ö¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£¼«»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊË¡¾Ê¤¬º£·î¾å½Ü¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈÝÄê¤·¡¢°ìÉô¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤Î²áµî¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¥Ç¥Þ¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ò¤«¤Ê¿Í¡¹¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡MAGAÇÉ¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤¬·ÁÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ê°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ë¡×¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÁÜºº¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¿Áê²òÌÀ¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£