¥ª¥¦¥à¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤Î¼«Âð¤«¤é¿ôÀéËü±ß¤Î¸½¶â¡Ä°ÛÎã¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÇÈ¯³Ð¡¡¥ª¥¦¥à¸å·ÑÃÄÂÎ¤¬¡È¶µÁÄ¡É¤Ë¼¡ÃË¤ÎÆ°¤¤«¡©¸ø°ÂÅö¶É¤¬·Ù²ü
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤³¤È¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢¸½¶â¿ôÀéËü±ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«»ÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡£
Â¿³Û¤Î¸½¶â¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤³¤È¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÀéËü±ß¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎµòÅÀ¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸ø°ÂÅö¶É¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡£
1984Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥è¥¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿®¼Ô¤ò´«Í¶¤·¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¡£
¤½¤Î¸å¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤ä¡Ö¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¡Ê¤·¤ó¤«¤ó¡Ë¤µ¤»¤ë¥Æ¥í»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤Ï°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤â²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤â¡ÖAleph¡Ê¥¢¥ì¥Õ¡Ë¡×¤ä¡Ö¤Ò¤«¤ê¤ÎÎØ¡×¡Ö»³ÅÄ¤é¤Î½¸ÃÄ¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥¦¥à¤Î¸å·Ñ¤È¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¡£
¤¤¤º¤ì¤â¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Î´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥ì¥Õ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤ÎÈï³²¼ÔÂ¦¤ËÂÐ¤·10²¯±ßÄ¶¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÂ¿³Û¤Î¸½¶â¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡Ö¹õ¤¤¿â¤ìËë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£Éô²°¤ÎÃæ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¸«¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ø°ÂÄ£¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¤¬ºÊÂ¦¤¬µñÈÝ¡£
¸ø°ÂÄ£¤«¤é¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¶â¿ôÀéËü±ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡ÃË¤Ï¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Î1¿Í¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å·ÑÃÄÂÎ¤Î¥¢¥ì¥Õ¤Ï¼¡ÃË¤ò¶µÁÄ¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
¸å·ÑÃÄÂÎ¤ÏËã¸¶¾´¹¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢Ëã¸¶¤Î¿òÇÒ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëã¸¶¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ëã¸¶¤ÎÂ©»Ò¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÊ¤È¼¡ÃË¤Ï¥¢¥ì¥Õ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ø°ÂÄ£¤Ï¤Ê¤¼2¿Í¤ÎµòÅÀ¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ø°ÂÄ£¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¾å¡¢¿®¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼¡ÃË¤é¤Î²È¤¬ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÄ´ºº¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢µñ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¹ðÈ¯¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥Õ¤Ï°ÊÁ°¡¢¾¾ËÜ¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Î»ÈÍÑÎÁ¤È¤·¤Æ¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤â»ñ¶âÄó¶¡¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸ø°ÂÅö¶É¤¬Æ°¸þ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£