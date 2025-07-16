¥Ò¥ç¥ó¥ÇEVÈæ³Ó¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÂç·¿¡ÖIONIQ 5¡×¤ò¥«¡¼¥¸¥ã¥Ë¡¼¤Ç¾è¤êÈæ¤Ù¤¿·ë²Ì
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯ Tube¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡¢Àè¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖIONIQ 5¡×¤òÈæ³Ó»î¾è¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥½¥¯ Tube »á¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¤ËºÇ¤â¶á¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤Î²Á³ÊÂÐÀÇ½Èæ¤¬¾Ü¤·¤¯¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Þ¤º¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²Á³Ê¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¡ÖCasual¡×¤Ï284Ëü9,000±ß¤«¤é¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖLounge¡×¤Ç¤Ï49.0kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç458km¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ë¹ñ¤ÎCEVÊä½õ¶â56Ëü2,000±ß¡Ê¼«¼£ÂÎÊä½õ¶â¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤µ¤é¤Ë³ä°Â¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â¼Â¼Á200Ëü±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¼Ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤·!! ¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊÎÏ¤Ï!!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¼Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ»º¤ÎÄã²Á³ÊEV¤¬¹ÒÂ³µ÷Î¥180kmÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÅÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éEV¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹3,830mm¡¢Á´Éý1,610mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥é¥¤¥º¤è¤ê¾®¤µ¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
ÆâÁõ¤Î½¼¼ÂÅÙ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î°ìÉô¤Ï¥Ï¡¼¥É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤À¤¬¡¢²Á³ÊÂÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¼Á´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½½Ê¬¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢64¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇÂç1,360W½ÐÎÏ¤ÎV2L¡ÊVehicle to Load¡Ëµ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È²Á³Ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅëºÜ¤ÏÂ¾¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÁõÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤È¥³¥¹¥Ñ¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ»ºEV¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÀÊ¤ÏÃæ±û¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬Äã¤¯¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
·»µ®Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖIONIQ 5¡×¤â¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬84kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤ÏWLTC¥â¡¼¥É703km¡¢AWD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â616km¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¡£Êä½õ¶â¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð500Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬¤½¤í¤¦¡£12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤È¥Ê¥Ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤ëÁàºîÀ¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Ë¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡¢1,600W½ÐÎÏ¤ÎV2Lµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÀ¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÃÂ®¤â¸ºÂ®´¶¤â²º¤ä¤«¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬3,000mm¤ÈÄ¹¤¤¤¿¤á¾®²ó¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
»î¾è¤Ï¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¡¦¼Ö¼ï¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¡¼¥¸¥ã¥Ë¡¼¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö»î¾è¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖËÜ²»¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎEV2¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¹ñ»º¼Ö¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¾è¤ì¤ë¡×¡Ö¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤¹¤²¤¨¹â¤¤¡×¤ÈÁí³ç¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤È²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñ»º¼Ö¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤ÈÄ¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎEV»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎEV»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤ò¤µ¤é¤Ë·ã²½¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Þ¤º¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²Á³Ê¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡£¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¡ÖCasual¡×¤Ï284Ëü9,000±ß¤«¤é¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡ÖLounge¡×¤Ç¤Ï49.0kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç458km¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ë¹ñ¤ÎCEVÊä½õ¶â56Ëü2,000±ß¡Ê¼«¼£ÂÎÊä½õ¶â¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤µ¤é¤Ë³ä°Â¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â¼Â¼Á200Ëü±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¼Ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤·!! ¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊÎÏ¤Ï!!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¼Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ»º¤ÎÄã²Á³ÊEV¤¬¹ÒÂ³µ÷Î¥180kmÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÅÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éEV¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¯¥»¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹3,830mm¡¢Á´Éý1,610mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥é¥¤¥º¤è¤ê¾®¤µ¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
ÆâÁõ¤Î½¼¼ÂÅÙ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î°ìÉô¤Ï¥Ï¡¼¥É¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤À¤¬¡¢²Á³ÊÂÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¼Á´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½½Ê¬¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢64¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇÂç1,360W½ÐÎÏ¤ÎV2L¡ÊVehicle to Load¡Ëµ¡Ç½¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È²Á³Ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅëºÜ¤ÏÂ¾¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÁõÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤È¥³¥¹¥Ñ¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ»ºEV¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÀÊ¤ÏÃæ±û¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬Äã¤¯¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
·»µ®Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖIONIQ 5¡×¤â¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬84kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤ÏWLTC¥â¡¼¥É703km¡¢AWD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â616km¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¡£Êä½õ¶â¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð500Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬¤½¤í¤¦¡£12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤È¥Ê¥Ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤è¤ëÁàºîÀ¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Ë¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡¢1,600W½ÐÎÏ¤ÎV2Lµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÀ¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÃÂ®¤â¸ºÂ®´¶¤â²º¤ä¤«¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬3,000mm¤ÈÄ¹¤¤¤¿¤á¾®²ó¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
»î¾è¤Ï¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¡¦¼Ö¼ï¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¡¼¥¸¥ã¥Ë¡¼¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö»î¾è¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖËÜ²»¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎEV2¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¹ñ»º¼Ö¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¾è¤ì¤ë¡×¡Ö¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤¹¤²¤¨¹â¤¤¡×¤ÈÁí³ç¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤È²Á³ÊÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñ»º¼Ö¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤ÈÄ¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎEV»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎEV»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤ò¤µ¤é¤Ë·ã²½¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÃæÂº»û¡¦¾¾Åç¥°¥ë¥á¤âËþµÊ¡ª ¿··¿¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¤Ç½ä¤ë½Õ¤ÎÅìËÌ¥í¡¼¥É¥È¥ê¥Ã¥×
GoogleÅëºÜ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¡© ¥Ü¥ë¥Ü¿··¿XC60¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÆâÁõ¤È¾å¼Á¤ÊËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¿··¿¥×¥¸¥ç¡¼3008Å°Äì¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡Ì¤ÍèÅª¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤È558Ëü±ßÀïÎ¬²Á³Ê¤Î¼ÂÎÏ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@wansokutube YouTube