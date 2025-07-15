ViVi国宝級イケメンランキングNOW部門1位に輝いたなにわ男子・道枝駿佑（C）講談社 ViVi2025年9月号

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　23日発売のファッション雑誌『ViVi』9月号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年上半期・各部門全ランキングが公式サイト・NETViVi上で発表された。

【写真】シルバーリングがキラリ！ADULT部門の1位に輝いた中島健人

　なお、NOW部門では道枝駿佑（なにわ男子）が1位に返り咲き、殿堂入り。NEXT部門（22歳以下）では柏木悠（超特急）、ADULT部門（30歳以上）では中島健人がそれぞれ初の首位に輝いた。以下、全ランキング。

■NOW部門

1位　道枝駿佑　(なにわ男子)
2位　佐藤勝利　(timelesz)
3位　萩原利久
4位　松田元太　(Travis Japan)
5位　高橋文哉
6位　尾崎匠海　(INI)　
7位　高橋海人　(King & Prince／高＝はしいごだか)
8位　本田響矢
9位　K　(&TEAM)　
10位 川西拓実　(JO1)
11位 宮世琉弥
12位　ジェシー　(SixTONES)
13位　山下幸輝
14位　綱啓永
15位　ラウール　(Snow Man)
16位　豊田裕大
17位　樋口幸平
18位　増子敦貴　(GENIC)　　　　　　
19位　小波津志　(PSYCHIC FEVER)
20位　浮所飛貴　(ACEes)

■NEXT部門

1位　柏木悠（超特急）　
2位　松田迅（INI）
3位　作間龍斗（ACEes）
4位　杢代和人（原因は自分にある。）
5位　浜川路己（ROIROM）
6位　HARUA（&TEAM）
7位　岩瀬洋志
8位　YU（NEXZ）
9位　野村康太
10位　RAN（MAZZEL）
11位　織山尚大（少年忍者）
12位　伊藤圭吾（龍宮城）
13位　川口蒼真（KID PHENOMENON）
14位　阿達慶（ジュニア）
15位　森愁斗（BUDDiiS）　　　　　　

■ADULT部門

1位 中島健人
2位　松村北斗（SixTONES）　　　　　　
3位　菊池風磨（timelesz）
4位　志尊淳
5位　岡田将生
6位　末澤誠也（Aぇ! group）
7位　渡辺翔太（Snow Man）
8位　草川拓弥（超特急）
9位　藤井流星（WEST.）
10位　澤本夏輝（FANTASTICS）