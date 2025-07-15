『ViVi国宝級イケメンランキング』全ランキングが発表 NOW・NEXT・ADULT部門に旬の顔がズラリ
23日発売のファッション雑誌『ViVi』9月号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年上半期・各部門全ランキングが公式サイト・NETViVi上で発表された。
【写真】シルバーリングがキラリ！ADULT部門の1位に輝いた中島健人
なお、NOW部門では道枝駿佑（なにわ男子）が1位に返り咲き、殿堂入り。NEXT部門（22歳以下）では柏木悠（超特急）、ADULT部門（30歳以上）では中島健人がそれぞれ初の首位に輝いた。以下、全ランキング。
■NOW部門
1位 道枝駿佑 (なにわ男子)
2位 佐藤勝利 (timelesz)
3位 萩原利久
4位 松田元太 (Travis Japan)
5位 高橋文哉
6位 尾崎匠海 (INI)
7位 高橋海人 (King & Prince／高＝はしいごだか)
8位 本田響矢
9位 K (&TEAM)
10位 川西拓実 (JO1)
11位 宮世琉弥
12位 ジェシー (SixTONES)
13位 山下幸輝
14位 綱啓永
15位 ラウール (Snow Man)
16位 豊田裕大
17位 樋口幸平
18位 増子敦貴 (GENIC)
19位 小波津志 (PSYCHIC FEVER)
20位 浮所飛貴 (ACEes)
■NEXT部門
1位 柏木悠（超特急）
2位 松田迅（INI）
3位 作間龍斗（ACEes）
4位 杢代和人（原因は自分にある。）
5位 浜川路己（ROIROM）
6位 HARUA（&TEAM）
7位 岩瀬洋志
8位 YU（NEXZ）
9位 野村康太
10位 RAN（MAZZEL）
11位 織山尚大（少年忍者）
12位 伊藤圭吾（龍宮城）
13位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
14位 阿達慶（ジュニア）
15位 森愁斗（BUDDiiS）
■ADULT部門
1位 中島健人
2位 松村北斗（SixTONES）
3位 菊池風磨（timelesz）
4位 志尊淳
5位 岡田将生
6位 末澤誠也（Aぇ! group）
7位 渡辺翔太（Snow Man）
8位 草川拓弥（超特急）
9位 藤井流星（WEST.）
10位 澤本夏輝（FANTASTICS）
【写真】シルバーリングがキラリ！ADULT部門の1位に輝いた中島健人
なお、NOW部門では道枝駿佑（なにわ男子）が1位に返り咲き、殿堂入り。NEXT部門（22歳以下）では柏木悠（超特急）、ADULT部門（30歳以上）では中島健人がそれぞれ初の首位に輝いた。以下、全ランキング。
1位 道枝駿佑 (なにわ男子)
2位 佐藤勝利 (timelesz)
3位 萩原利久
4位 松田元太 (Travis Japan)
5位 高橋文哉
6位 尾崎匠海 (INI)
7位 高橋海人 (King & Prince／高＝はしいごだか)
8位 本田響矢
9位 K (&TEAM)
10位 川西拓実 (JO1)
11位 宮世琉弥
12位 ジェシー (SixTONES)
13位 山下幸輝
14位 綱啓永
15位 ラウール (Snow Man)
16位 豊田裕大
17位 樋口幸平
18位 増子敦貴 (GENIC)
19位 小波津志 (PSYCHIC FEVER)
20位 浮所飛貴 (ACEes)
■NEXT部門
1位 柏木悠（超特急）
2位 松田迅（INI）
3位 作間龍斗（ACEes）
4位 杢代和人（原因は自分にある。）
5位 浜川路己（ROIROM）
6位 HARUA（&TEAM）
7位 岩瀬洋志
8位 YU（NEXZ）
9位 野村康太
10位 RAN（MAZZEL）
11位 織山尚大（少年忍者）
12位 伊藤圭吾（龍宮城）
13位 川口蒼真（KID PHENOMENON）
14位 阿達慶（ジュニア）
15位 森愁斗（BUDDiiS）
■ADULT部門
1位 中島健人
2位 松村北斗（SixTONES）
3位 菊池風磨（timelesz）
4位 志尊淳
5位 岡田将生
6位 末澤誠也（Aぇ! group）
7位 渡辺翔太（Snow Man）
8位 草川拓弥（超特急）
9位 藤井流星（WEST.）
10位 澤本夏輝（FANTASTICS）