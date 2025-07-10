¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª´üÂÔ¤Î¿·¿Í¡¦ã·Æ£ ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁÇ´é
2025Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2025¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ã·Æ£ ÍÛ¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤è¤¦¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£½é¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¹±Îã¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûã·Æ£ ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2025¡Á²Æ¡Á¡×
¼«Á³Ë¤«¤Ê»³·Á¸©¤Ç¿¤Ó¿¤Ó°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ç³«¤«¤ì¤¿»ëÌî
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»³·Á¸©½Ð¿È¤Ç¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ´¤´¤Ã¤³¤ä¤É¤í¤À¤ó¤´ºî¤ê¤Ê¤É¡¢³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÅ¥¤À¤é¤±¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£·»¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·»¤È·»¤ÎÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
½Õ¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ÈÅÄ¿¢¤¨¤ä¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¼í¤ê¡¢½©¤Ë¤Ï°ð´¢¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ï»³·ÁÂ¢²¦¤Ç¥¹¥¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¾¯Ç¯¼«Á³¤Î²È¡Ø¾¯Ç¯ÃÄ¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤ÎËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤äÅß¤ÎÀã»³¤Ç¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ°ìÈÕ²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÂÎ¸³¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¡¢Î¦¾åÉô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡ª ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹â¤È¡¢Î¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃÊÌÂ¤¬Â®¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«¸ÊµÏ¿¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÉ¤Ãç´Ö¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢Éô³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤²á¤´¤¹¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ë1Ç¯´ÖÎ±³Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£Éã¤È2¿Í¤Î·»¤¬¹â¹»Î±³Ø·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½Î±³ØÀè¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¡ÈÆüËÜ¤Ç¤â¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë¸ì¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Æü¾ï¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Î±³ØÃæ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤º¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Æ¸µ¤ò½é¤á¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¿´ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ç¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶Ì»ÒÎÁÍý¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤Ã¤Á¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤³¤È¤ó´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢»³Æ»¤ò5kmÁö¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç¾§Éô¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ½£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÅ·Á³²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤â¼¡Âè¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸ì³Ø°Ê¾å¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¥¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Éô¤Ë½êÂ°
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¤ÏÊ¸²½º×¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Î³èÆ°¤Ï¤É¤³¤«¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»Å»ö¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¸¹³Ú¹çÁÕÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò½¬¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤ÎËÜÈÖ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Î²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ËÌÌÇò¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡©¡×¼«Ìä¼«Åú¤ÎÆü¡¹¡Ä¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º£¤Î¶»Ãæ
¡½¡½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎäÀÅ¤µ¤È¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ë¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡È¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¡Á¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¯¼£¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤ò¼´¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Âç³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸µµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ØÏÃ¤¹¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó»î¸³¤Î»þ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¿´Çï¿ô¤¬·×¤ì¤ë»þ·×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Û¾ï¤Ê¿´Çï¿ô¤Ç¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æþ¼ÒÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤½¤Î³ëÆ£¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ø»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤à¤·¤íÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¡Ù¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢°ì¿ÍÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
1¥«·î¤Û¤É¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò°ì¤ÄÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¤³¦¤Î¹¤µ¡Ù¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡É¤½¤ó¤Ê¿´»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ºòÆüÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2025¡×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤·¤ÆÌó3¥«·î·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ3¥«·î¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ä¼«¿È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï¡¢³ÆÉô½ð¤ÎÀèÇÚÊý¤¬²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤äÍýÇ°¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤ÎÇ®°Õ¤ä´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°¦Ãå¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤Ë²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¡Ø¡È¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¡É¤Î°ÕÌ£¤Ï¡È³Ú¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌû¡É¡Ù¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡É³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌû¤·¤à¡È¡¢¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£º£¸å¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ã·Æ£¥¢¥Ê¤Î¡È»ý¤ÁÌ£¡É¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ææ¤Î²óÅú¡Ä(¾Ð)¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤Ê¤¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¡©¡É¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤âµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¡Ø¥³¥Ä¥³¥ÄÀº¿À¡Ù¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÎÈ¤Ë¡¢¹¤¤»ëÌî¤È¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿µ¤¤Ç²¿»þ´Ö¤â¤ª»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢Éã¤Èµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢Êâ¤¯½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æü¾ï¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÆüµ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ê¸»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¡¢¸å¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ËÀ¯¼£¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¦µæÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ÁªµóÆÃÈÖ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø³Ø¤Ó¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×