¥ä·³¤Î132²¯±ßÃË¤¬¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¤Ë¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô2ÅÙ¤â¼º¤Ã¤¿µ±¤¡Ä»Ä¤Ã¤¿32²¯±ß
2016Ç¯¤È2020Ç¯¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô2ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢DJ.¥ë¥á¥¤¥Ò¥å¡¼ÆâÌî¼ê¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡ÊDFA¡Ë¤È¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ë¥á¥¤¥Ò¥å¡¼¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º»þÂå¤Î2016Ç¯¤ËÂÇÎ¨.348¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÂÇÎ¨.364¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È6Ç¯9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó132²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢Æ±Ç¯°Ê¹ß¤Ï¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ67»î¹ç¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨.204¤ÈÄãÌÂ¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç45»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢OPS.674¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö2026Ç¯½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤êÌó2200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó32²¯2100Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë