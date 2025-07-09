株式会社サンテックは、本体側面にタッチ液晶画面を備えた中国JINBEIのモノブロックストロボ「HD-400MAX」を7月22日（火）に発売する。

同時発売の下位モデル「HD-250MAX」と共に、撮影用LEDで普及しているボーエンズマウントを採用する。

HD-400MAX

最大出力400Wsのバッテリー式モノブロックストロボ。本体側面にタッチ式液晶ディスプレイを備えており、モード切替や出力など各種設定が行なえる。

モデリングランプはLED。バッテリー容量は2,500mAhで500回のフル発光が可能。残量表示ランプも内蔵した。

ライティングアクセサリー関連では、本体に8mm径のアンブレラシャフト受け穴を備えるほか、発光部にボーエンズマウントを採用している。

USB-PDに準拠したモバイルバッテリーからの充電も行える。

HD-250MAX

出力：400Ws 出力レベル：1/256～1/1 リサイクリングタイム：0.01～0.9秒 発光モード：マニュアル、TTL シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、FRE（高速閃光） 閃光時間（NOR）：1/200～1/5,800秒（t=0.1）、1/600～1/16,000秒（t=0.5） 閃光時間（FRE）：1/220～1/10,800秒（t=0.1）、1/600～1/24,000秒（t=0.5） 色温度：5600±75K（NOR）/5600±150K（FRE）/5400±350K（HSS） バッテリーパック：29.6V/2,500mAh/74Wh ワイヤレス制御：2.4GHz帯 チャンネル数：1～31ch グループ数：16 モデリングランプ出力：30W モデリングランプ色温度：2700K～6500K 外形寸法：265×115×121mm 重量：約2.48kg 価格：11万円

出力220Wsのモノブロックストロボ。出力やサイズ/重量以外の主な仕様はHD-400MAXとほぼ共通だが、リサイクリングタイムや閃光時間、バッテリーパックの仕様が異なる。

出力：220Ws 出力レベル：1/256～1/1 リサイクリングタイム：0.01～1.2秒 発光モード：マニュアル、TTL シンクロモード：先幕シンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、FRE（高速閃光） 閃光時間（NOR）：1/470～1/5,800秒（t=0.1）、1/1,440～1/16000秒（t=0.5） 閃光時間（FRE）：1/470～1/9,460秒（t=0.1）、1/1,440～1/24,700秒（t=0.5） 色温度：5600±75K（NOR）/5600±150K（FRE）/5400±200K（HSS） バッテリーパック：14.8V/3,000mAh/44.4Wh ワイヤレス制御：2.4GHz帯 チャンネル数：1～31ch グループ数：16 モデリングランプ出力：30W モデリングランプ色温度：2700K～6500K 外形寸法：209×85×86mm 重量：約1.28kg 価格：6万8,640円