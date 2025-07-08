ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Îµî½¢¤Ï¡©¡Ä¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÇäµÑ¸¡Æ¤¤â¥¯¥é¥ÖSD¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Îµî½¢¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤è¤¦¤À¡£7Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎÈÄÁÒ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ä¥·¥ã¥ë¥±¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï33»î¹ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¶¯¹ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÁê¼ê¤Ë¾×·âÅª¤ÊÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÈÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô·ÀÌó¤Î´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë²¦¼Ô¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈÄÁÒ¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤¤ÀÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤â°ÜÀÒ¶â¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëº£²Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈÄÁÒ¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÄÁÒ¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò°ìÇ¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎÈÄÁÒ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤ä¥·¥ã¥ë¥±¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï33»î¹ç4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¶¯¹ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÁê¼ê¤Ë¾×·âÅª¤ÊÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈÄÁÒ¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤¤ÀÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤â°ÜÀÒ¶â¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëº£²Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ô¥£¥ë¥¯¥¹SD¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈÄÁÒ¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈÄÁÒ¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò°ìÇ¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢º£²Æ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£