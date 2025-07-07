Ç¥¿±Á°¤«¤é·ò¹¯´ÉÍý¡¡ÆÁÂçÉÂ±¡¤¬ÀìÌç³°Íè³«Àß¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ï»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤¬°ÂÁ´¤ËÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó³°Íè¡×¤ò¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡×¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÊÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥¿±Á°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç¥ÉØ¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÇ¥ÉØ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¡¢ÉÂ¾õ¤Î°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³«Àß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·î2²ó¤Î³Ö½µ¿åÍËÆü¤Ç¡¢¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê4¿Í¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼õ¿Ç¤Ë¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Î¾Ò²ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢ÀìÌçÁë¸ý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£