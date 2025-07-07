¡Ú½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡ÛPV¡õKV¸ø³«¡ª Âè8²óÀï¡¦Âè9²óÀï¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥ºÂè3´ü¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡Ù¤Î¿·PV¡¢¿·KV¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë
2017Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡Ù¡Ê¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1800ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¡Êºî²è¡§¥¢¥¸¥Á¥«¡¡¸¶ºî¡§ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¡¹½À®¡§¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡Ë¡£
2023Ç¯1·î¤ËÂè2´ü¤òNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤·¡¢1´ü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦84¥«¹ñ¤Ç½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¡õÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦17¥«¹ñ¤Ç¡Öº£Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢Ä¶Àä¥Ð¥È¥ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª
¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿¡¢Á´À¤³¦¤Î¿ÀÂåÉ½vs¿ÍÎàÂåÉ½¤Î°ìÂÐ°ì¡ã¥¿¥¤¥Þ¥ó¡ä¤Î13ÈÖ¾¡Éé¤¬¡¢ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¿À3¾¡¡¢¿ÍÎà3¾¡¤È¸ß³Ñ¤Ç·Þ¤¨¤¿¿ÀVS¿ÍÎàºÇ½ªÆ®Áè¡ã¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡ä¡½¡½¡£±¿Ì¿¤ÎÂè7²óÀï¡ª
·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Ç®¤Àï¤¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¨¡¨¡¡ª
¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÂè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÂè7²óÀï¡ª¡¡¿ÍÎàÂ¦ÂåÉ½¡§»Ï¹ÄÄë¡Êcv¡§ÀÐÀî³¦¿Í¡Ë¤È¿ÀÂ¦ÂåÉ½¡§¥Ï¥Ç¥¹¡Êcv¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡Ë¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè8²óÀï¡¢¡ã¿ÍÎàÍ£°ì¤ÎËâË¡»È¤¤¡ä¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥éVS¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡ã¼ö¤ï¤ì¤·ê¤¤Î²¦¡ä¡¢Âè9²óÀï¡¢¡ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿ºÇ¶¯¤ÎÈÀµÕ¼Ô¡ä¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦VS ¥¢¥Ý¥í¥ó¡ãÈþ¤·¤ÂÀÍÛ¿À¡ä¤ÎÆ®»Î¤¿¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢Âè7²óÀï¡¢Âè8²óÀï¡¢Âè9²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆ®»Î¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¿À¤È¿ÍÎà¤ÎÆ®»Î¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡¢Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÚÂè8²óÀï¡Û¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¡¢¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡¡¡ÚÂè9²óÀï¡Û¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦¡¢¥¢¥Ý¥í¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£
Æó¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¤Ï¸ÅÀî¿µ¡¢¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¤ÏÏ²ÀîÂçÊå¡¢¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦¤ÏÇò·§´²»Ì¡¢¥¢¥Ý¥í¥ó¤ÏÎëÂ¼·ò°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2025Ç¯12·îÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£13ÈÖ¾¡Éé¤â¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ëÇ®¤Àï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¥¢¥¸¥Á¥«¡¦ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¦¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë
2017Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡Ù¡Ê¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1800ËüÉôÆÍÇË¤ÎÌ¡²è¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¡Êºî²è¡§¥¢¥¸¥Á¥«¡¡¸¶ºî¡§ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¡¹½À®¡§¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡Ë¡£
2023Ç¯1·î¤ËÂè2´ü¤òNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤·¡¢1´ü¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦84¥«¹ñ¤Ç½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¡õÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦17¥«¹ñ¤Ç¡Öº£Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡¢Ä¶Àä¥Ð¥È¥ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª
¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿¡¢Á´À¤³¦¤Î¿ÀÂåÉ½vs¿ÍÎàÂåÉ½¤Î°ìÂÐ°ì¡ã¥¿¥¤¥Þ¥ó¡ä¤Î13ÈÖ¾¡Éé¤¬¡¢ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¿À3¾¡¡¢¿ÍÎà3¾¡¤È¸ß³Ñ¤Ç·Þ¤¨¤¿¿ÀVS¿ÍÎàºÇ½ªÆ®Áè¡ã¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡ä¡½¡½¡£±¿Ì¿¤ÎÂè7²óÀï¡ª
·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Î¡¢Ç®¤Àï¤¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¨¡¨¡¡ª
¤Þ¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢Âè7²óÀï¡¢Âè8²óÀï¡¢Âè9²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆ®»Î¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¿À¤È¿ÍÎà¤ÎÆ®»Î¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡¢Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÚÂè8²óÀï¡Û¥Ë¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¡¢¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¡¡¡ÚÂè9²óÀï¡Û¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦¡¢¥¢¥Ý¥í¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£
Æó¥³¥é¡¦¥Æ¥¹¥é¤Ï¸ÅÀî¿µ¡¢¥Ù¥ë¥¼¥Ö¥Ö¤ÏÏ²ÀîÂçÊå¡¢¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦¤ÏÇò·§´²»Ì¡¢¥¢¥Ý¥í¥ó¤ÏÎëÂ¼·ò°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ìIII¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2025Ç¯12·îÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£13ÈÖ¾¡Éé¤â¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¡£ºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ëÇ®¤Àï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¥¢¥¸¥Á¥«¡¦ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¦¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·À½ºî°Ñ°÷²ñ