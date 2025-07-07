¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÊâ¤ó¤À¡ÖÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡×¤Ø¤ÎÆ»¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿Æü¡¹¤«¤é³ÐÀÃ
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè£±²ó ¹â¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë
¡¡¥³¥í¥Ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¥³¥í¥Ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¨¡¨¡¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë»þÂå¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¹â¹»£²Ç¯½©¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤Þ¤¿¤ª¤Þ¤¨¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤«¡Û
ÃæµþÂçÃæµþ»þÂå¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¥»¥ó¥Ð¥Ä³Î¼Â¤È¤Ê¤ë£±Ç¯½©¤ÎÅì³¤Âç²ñ½à·è¾¡¡¦ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡ËÀï¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ¼ºÅÀ¡££µ²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡££²Ç¯²Æ¤Î°¦ÃÎ¸©Âç²ñ¤Ç¤â½à·è¾¡¤ÎÍÀÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢£·²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ¤Ï£²¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÍÀÀï¤Ï¡Ë¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï°µÅÝÅª¤ËÃæµþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë......¡£ÌýÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê£´ÂÐ£´¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¡Ë£µÅÀÌÜ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼£²µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢³°¤Ë³°¤¹µå¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ì¤¤·Ð¸³¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÅÅÄ³Ø±àÀï¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤ËÀßÄê¡£Åß¾ì¤ËÂÅ¶¨¤·¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤·¤ÆÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÍÀÀï¸å¤Ï¾®ÄÍÅ·âÃ¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ª¤Þ¤¨¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼¸Ó£¤ò¼õ¤±¤ÆÊ³µ¯¡£Åê¼ê¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«³Ð¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡ÅêµåÌÌ¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡££±µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ëµå¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£²Ç¯²Æ¤ÎÂç²ñ¸å¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò½¬ÆÀ¡£130¥¥íÁ°¸å½Ð¤ëÊÑ²½µå¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åêµå¤ËÉý¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡£²Ç¯½©¤Ï°¦ÃÎ¸©Âç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìË®Àï¤Ç£¹²ó£³°ÂÂÇ´°Éõ¡£½à·è¾¡¤ÎË¶¶Ãæ±ûÀï¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë148¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£µ²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£·è¾¡¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅÀï¤Ç¤Ï146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¡¢11»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ£´°ÂÂÇ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤ÈÌµÁÐ¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Åì³¤Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¡ÊÀÅ²¬¡ËÀï¤Ç»î¹ç¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬£¸²ó£µ¼ºÅÀ¡£·è¾¡¤Î¸©´ôÉì¾¦Àï¤Ï£¶²ó¤«¤éµß±ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Ë£´°ÂÂÇ£³»àµå¤Ç£´¼ºÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅì³¤Âç²ñ¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£°®¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤ò£·²ó£´°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¡Ê£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¡£ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢·è¾¡¤Î·òÂç¹âºêÀï¤Ç¤Ïµß±ç¤Ç£´²óÌµ¼ºÅÀ¡£º£ÅÙ¤Ï£°Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤ºÄ¾µå¤òÄã¤á¤ËÅê¤²¤ÆÂÇ¤¿¤»¤ë°Õ¼±¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â®µåÇÉ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À©µåÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¼«ÌÇ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢°¤¤»þ¤Ï°¤¤¡£¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÃæ»ß¤è¤ê¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊóÆ»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é£²¡¢£³Æü¤Ï²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ëÌó£²¥«·î¤ÎµÙ¹»´ü´Ö¤¬¹â¶¶¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎµÙÆü¤Ï¡ÖÅ¬Åö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤éÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ËèÆü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤«¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¤ä¤á¤¿¡£¿©»ö¤Ï¾Ã²½¤ò¹Í¤¨¡¢ÌîºÚ¤«¤éÀÝ¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤à²ó¿ô¤â¼ïÎà¤âÁý¤¨¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÄÂçÌîµåÉô½Ð¿È¤Î·»¡¦Îâ²ð¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£´·î¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¥³¥í¥Ê¤ÇºßÂð¸¦½¤¤È¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤È°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²¿¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤ä¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢°Õ¼±Äã¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅê¤²¤ë»þ¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥¼¥í¤«¤é100¤ò½Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤â¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤ÉÃ»¤¤µ÷Î¥¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º¸Â¤ò¾å¤²¤ë»þ¤Ë»°ÎÝÂ¦¤ò¸þ¤¤¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤á¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤â·»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°®¤ê¤âË¥¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤¯Êý¸þ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë»Ø¤Ë¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó£²¥«·î¤Î¼«½Í´ü´Ö¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅêµå¤È¤Ï¡¢¸¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸òÎ®»î¹ç¤À¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë£¶»Í»àµå¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10²ó¤òÅê¤²¤Æ£µ°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¡£149µåÃæ35µå¤¬150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£±»î¹ç¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÅêµå¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸òÎ®»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÏÄó½Ð¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Âç³Ø¤Î¿äÁ¦»î¸³¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÉ½ÌÀ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃæÆü¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£¡Ú¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡Û
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¹â¶¶¤¬¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¼«¿®¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¶¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ß¥Ã¥È¤òÆÍ¤ÇË¤ëµå¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¤·¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦°ì¡££´Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏËÉ¸æÎ¨1.38¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¾Î¹æ¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
º£Ç¯¤ÏËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¿ô¡¹¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¹â¶¶¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¶ì¤·¤µ¤òÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿»þ¨¡¨¡»Õ¤È¶Ä¤°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬ÂÔ¤Ä¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£