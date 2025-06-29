¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î°¦Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ª¡×º¾µ½ÅÅÏÃ¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¡¡·Ù»¡¤âÃí°Õ´µ¯¡¡¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É
¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÇ¡×¤Î¾ðÊó¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¡ÖÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¶¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢¿ôËü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¤¥Ô¥¢¤Ë½»¤àGraysen James¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¥¿¥é¥Çー¥ëÃÏ¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢»ô¤¤Ç¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¿·µï¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¼«ÂÎ¤Ï½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯5·î20Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇò¹õÇ¡ÖLouis¡×¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÇ¥É¥¢¤«¤é³°¤ØÆ¨¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Ï°¦Ç¤ÎÆÃÄ§¤ä¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖCompanion Animals NZ Register¡×¤ÎÌÂ»ÒÍó¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤Ë¡¢¡ÖÈ¯¿®¼ÔÈÖ¹æÈóÄÌÃÎ¡×¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¤¥Ô¥¢SPCA¡×¡ÊÆ°ÊªµÔÂÔËÉ»ß¶¨²ñ¡Ë¤Î¿¦°÷¤À¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë½Ã°å¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ÎÈà½÷¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¬¤Î¼£ÎÅ¤Ë¡Ö300¥É¥ë¡×
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ëÂ¤ê¤Î±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹ÃËÀ¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Ô¥¢SPCA¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Louis¤ÎÆÃÄ§¤Ë°ìÃ×¤¹¤ëÇ¤¬»ÜÀß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¾ÜºÙ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ö¤ª¤¿¤¯¤ÎÇ¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÈà½÷¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡ØÇ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ã°å¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÅÏÃ¸ý¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤òÌ¾¾è¤ë¤½¤Î¿Í¤Ï¡ØÇ¤Ïº£Ä«ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤»¤¤¤«¼ª¤Ë´¶À÷¾É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¼ºÄ´µ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÃË¤Ï¼£ÎÅÈñ¤Ë300NZ¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü6Àé±ß¡Ë¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ï¢Íí¤¬ËÜÊª¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï»ÙÊ§¤¤¤ò¾µÂú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Graysen¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤Ç¸ýºÂ¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï°¦Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¡£
·Ù»¡¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÅÏÃ¤¬º¾µ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ã°å¤äSPCA¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤âLouis¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É300¥É¥ë¤â°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ï¢ÍíÀè¤ÈÌÂ»Ò¤ÎÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÂ»Ò¾ðÊó¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÌ¾Á°¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹Graysen¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤â°¦Ç¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁÜººÈÏ°Ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö·Ù²ü¤òÂÕ¤é¤º¡¢Áê¼ê¤¬¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¶ä¹Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸ýºÂ¾ðÊó¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SPCA¤Ï¡¢ÃÄÂÎÌ¾¤¬º¾µ½¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÄÂÎ¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¾ÜºÙ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÃÄÂÎ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎTamra Hay¤µ¤ó¤Ï¡ÖSPCA¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ»Ò¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤±¤³¤àÈÜÎô¤Êº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡£½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÅµ¡§Napier woman scammed over her missing cat - a lie that it had been found cost her hundreds