「リラックマ×はとバス」のコラボ企画第5弾として、「リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が期間限定で運行! 夏休み期間だけの可愛いはとバスに乗ってお出かけしよう。サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」と観光でお馴染みの「はとバス」がコラボレーション! 「リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が、2025年7月19日(土)から期間限定で運行される。

リラックマ×はとバスコラボ企画は、2023年1月からこれまで4回実施され、毎回大好評。新しいツアーを待ち望むファンの方々からのお声も多く、今回は第5弾として運行されることが決定した。当ツアーは、リラックマラッピングバスにご乗車いただき、都内ごゆるりドライブや観光をお楽しみいただくことができるプラン。ご参加のお客さまには、夏の時期ならではのうちわをはじめ、ツアー限定のリラックマデザートが楽しめるほか、アクアパーク品川ではドルフィンパフォーマンスの観覧席を確保されていたり、旅の思い出にグループ毎に写真が撮れるオリジナルミニフォトなど、ツアー限定の様々な特典をご用意。また、リラックマアクリルスタンドを使って撮影をしながら、存分に「推し活」をお楽しみいただける。ツアーの概要としては、東京駅丸の内南口からスタート、千代田区ごゆるりドライブ(桜田門〜国会議事堂〜半蔵門〜千鳥ヶ淵〜靖國神社)したのち、サンシャインシティプリンスホテル「カフェ&ダイニング Chefs Palette」にて季節のスイーツブッフェを堪能。リラックマストアのあるサンシャインシティではショッピングをお楽しみいただいたのち、東京タワーを車窓から眺めながら、マクセルアクアパーク品川へ! アクアパークでたっぷり思い出作りをしてから、また東京駅丸の内南口へと帰路を辿る。都内をぐるりと巡り、食事やショッピング、エンターテインメントをリラックマと共に満喫できるスペシャルツアーは2025年7月19日(土)〜9月15日(月)の土・日・祝まで。はとバス公式サイトよりご予約いただける。リラックマと一緒に、夏のひとときをごゆるりと過ごしながら、素敵な思い出を作ってみてはいかがだろうか。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.