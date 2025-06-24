Ç¤¬¿Í¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¤¤¤¤±Æ¶Á¡Ù5Áª¡¡¹¬¤»¤ò¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ü¤Þ¤Ç¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©
1.¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹
Ç¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤È¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö°¦¾ð¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¡¢¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä²ñÏÃ¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÊ¬Èç¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤òÉï¤Ç¤ë¤³¤È¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2.¹ü¤¬¾æÉ×¤Ë¤Ê¤ë
Ç¤Î¡Ö¥´¥í¥´¥í²»¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ü¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤ÈÆ±¤¸¼þÇÈ¿ô¤Î¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹üÌ©ÅÙ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ë¤Ï¡¢¹üÀÞ¤Î²óÉü¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤â¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¥´¥í¥´¥í²»¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ï¼þÇÈ¿ô¤¬¡Ö25～50Hz¡×¤ÎÄã¼þÇÈ²»¤Ç¡¢¹üÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¹üÀÞ¤Î¼£Ìþ¤ò½õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¼þÇÈ¿ô¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3.Ç¾¤¬³èÀ²½¤¹¤ë
Ç¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ç¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÀ³Ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍè¤ë¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Æ¬Á°Ìî¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
Ç¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸ºß¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤¬Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´Â¡È¯ºî¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ï¡¢¸ÉÆÈ´¶¤Î·Ú¸º¤äÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î°ÂÄê¤È·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡Ä
Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¥Áー¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¤ä¸¤¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¤³¤È¤ÇÇ¯¼ý70,000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1,380Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡¢Ç¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌþ¤ä¤·°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊ¬ÈçÂ¥¿Ê¡¢¹ü¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Ç¤È¤ÎÀ¸³è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²¸·Ã¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î°ÂÄê¤ä¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤âÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¿®Íê¤È°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)