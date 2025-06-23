¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¡¢½ÅÂçÂ»³²¤«¡¡IAEA¡¢ÆÃÊÌÍý»ö²ñÊó¹ð
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï23Æü¤ÎÆÃÊÌÍý»ö²ñ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢ÊÆ·³¤¬¶õÇú¤·¤¿¥¤¥é¥óÃæÉô¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤ÊÂ»³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¤ÎÆÃ¼ì´ÓÄÌÃÆ¡Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Î°ÒÎÏ¤È¡¢Ç»½Ì¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤Î¿¶Æ°¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¼Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡IAEA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Ç¤Ï¡¢³ËÊ¼´ïµé¤Î90¡ó¤Ë¶á¤Å¤¯Ç»½ÌÅÙ60¡ó¤Î¥¦¥é¥ó¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥í¥Ã¥·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤ò´Þ¤àÊÆ·³¤¬¹¶·â¤·¤¿»°¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤Î³°Éô¤Ç¡¢Êü¼ÍÀþÎÌ¤Î¾å¾º¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡£