¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ò¡Ö¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£