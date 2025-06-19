¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡Èï³²½÷À¤Ë¡Ö·ÐºÑÅªµÚ¤ÓÀº¿ÀÅªÂ»³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¡×¸øÉ½¡¡ÈðëîÃæ½ýÂÐºöÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ç°Õ½ñÄù·ë¡¡
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï19Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈï³²½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬ÂÐÌÌ¤·¤Æ¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆ±¶É¤ÈÈï³²½÷À¤¬Î¾¼Ô¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢Èï³²½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ëÉÔÅö¤Ê¹¶·â¤Þ¤¿¤ÏÈðëîÃæ½ý¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤³¤È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ±¶É¤ª¤è¤ÓÆ±¶ÉÌò¿¦°÷¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÈï³²½÷À¤¬Èï¤Ã¤¿·ÐºÑÅªµÚ¤ÓÀº¿ÀÅªÂ»³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤É¡Ý¡Ý¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤ÏÈï³²½÷À¤ËÂÐÌÌ¤Ç²ñ¤¤¡¢¡Æ±¶É¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¡¢¢Èï³²½÷À¤«¤é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±¶É¤¬¿Í¸¢¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢£¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¸å¤ÎÆ±¶É¤ÎÂÐ³°È¯¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈï³²½÷À¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡Ý¡Ý¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Õºá¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡ÊÈï³²½÷À¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤È¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£