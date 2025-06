2025年7月6日(日)より、ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送開始のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』のPV第2弾が公開された。『CITY』は、あらゐけいいちによって<モーニング>で連載中のガールズ・ラン・コメディ漫画。普通のCITY(街)の日常を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど、多彩なキャラクターを通じて描いていく。テレビアニメ化もされ、大きな反響を呼んだ前作の『日常』に引き続き、あらゐワールド全開で描かれる本作は、その独特な魅力によって読者を引き込んでいる。

このたびの映像は、本日新宿ピカデリーにて開催されたキャストトークショー付き先行上映会で公開されたもの。多彩なキャラの個性溢れるシーンがふんだんに詰め込まれたPV第2弾では、主要キャストの演じるキャラボイスが聞ける他、Furui Rihoの歌うオープニング主題歌『Hello』も楽曲の一部が使用されており、初公開となった。そして、本作の配信がPrime Videoにて見放題独占配信となることも発表。2025年7月7日(月)より、毎週月曜0時30分に各話が配信される。さらに、オープニング主題歌・Furui Riho『Hello』が7月7日(月)0時より先行配信リリース、エンディング主題歌・TOMOO『LUCKY』が7月2日(水)0時より配信リリースとなることも発表された。『Hello』は7月30日(水)にCDのリリースも予定されており、本作の通常盤はTVアニメ『CITY THE ANIMATION』キャラクターデザイン・総作画監督の徳山珠美による描き下ろしイラストを使用したジャケットだ。さらに、TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オリジナル・サウンドトラックの各法人特典絵柄も公開。特典のお渡しは先着順のため、欲しいアイテムがある方はご予約をお忘れなく。また、PV第2弾の公開を記念して、公式Xではフォロー&リポストキャンペーンを実施中。応募者の中から抽選で10名に、Furui Riho直筆サイン入りのキービジュアル第2弾非売品B2ポスターが贈呈されるとのことなので、参加をお忘れなく。全国5劇場で開催中の先行上映会は残すところ6月14日(土)MOVIX仙台と6月21日(土) T・ジョイ博多会場の2カ所となっている。各会場チケットはWEBと劇場窓口にて販売中。PV第2弾をみて作品が気になった方は券売情報をチェックしておこう。(C)あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION 製作委員会