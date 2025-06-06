¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×¤¬¡ØSEASON3¡Ù»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¢ö¡¡º£Ç¯¤â¤¢¤ÎÂç¿Íµ¤¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤Ê¤ó¤È¡ØSEASON3¡Ù¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ù¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ØCOMIC FUZ¡Ù¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤¢£æ¤í¸¶ºî¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»³Íü¸©¤äÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£2018Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìºîÌÜ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¤Ø¤ä¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON2¡Ù¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢2022Ç¯7·î1Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤ò¸ø³«¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢11·î9Æü¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON4¡Ù¤ÎÀ©ºî·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×¤¬¡¢6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ëº£Ç¯¤â¥Ô¥¿¥Ã¤È½ÐË×·èÄê¡ª¡¡
¤·¤«¤â¤³¤Î¤¿¤ÓÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª ½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¢ö
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×¤ÎÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤ËÊªÈÎ¤â³«ºÅ¡£¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶ ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥ 2¿§¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON£³ ¥±¥í¥ê¥ó²³¡×¤Ê¤É¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON£³¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×½ÐË×¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤òËþµÊ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊC¡Ë¤¢£æ¤í¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿Ìî³°³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡ù¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ØCOMIC FUZ¡Ù¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤¢£æ¤í¸¶ºî¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»³Íü¸©¤äÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£2018Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìºîÌÜ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¤Ø¤ä¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON2¡Ù¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢2022Ç¯7·î1Æü¤Ë±Ç²è¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤ò¸ø³«¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON3¡Ù¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢11·î9Æü¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON4¡Ù¤ÎÀ©ºî·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¤¿¤ÓÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª ½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¥ê¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¢ö
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×¤ÎÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤ËÊªÈÎ¤â³«ºÅ¡£¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶ ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¤¥ó¥ 2¿§¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON£³ ¥±¥í¥ê¥ó²³¡×¤Ê¤É¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON£³¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ mk¶¡×½ÐË×¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤òËþµÊ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊC¡Ë¤¢£æ¤í¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿Ìî³°³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È