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If you have ever felt that 200cc in Mario Kart 8/Deluxe is much faster than it should be, your suspicions are correct. Based on the formula followed by the other engine classes, the speed the game pretends is 200cc is actually 415cc instead. pic.twitter.com/mHnEVoQy9M— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) 2025Ç¯5·î23Æü
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