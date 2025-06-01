金沢vs琉球 スタメン発表
[6.1 J3第14節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 5 櫻井風我
MF 8 大山啓輔
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
DF 29 宮崎海冬
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 17 加藤大樹
MF 26 村田迅
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 17 永長鷹虎
MF 20 永井颯太
MF 55 幸喜祐心
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 5 櫻井風我
MF 8 大山啓輔
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 41 嶋田慎太郎
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
DF 29 宮崎海冬
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 17 永長鷹虎
MF 20 永井颯太
MF 55 幸喜祐心
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮