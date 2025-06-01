[6.1 J3第14節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 4 松本大輔

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 5 櫻井風我

MF 8 大山啓輔

MF 23 四宮悠成

MF 24 西谷和希

MF 41 嶋田慎太郎

MF 49 大澤朋也

FW 10 パトリック

控え

GK 1 白井裕人

DF 25 小島雅也

DF 29 宮崎海冬

MF 6 ジェフェルソン・ジャリ

MF 17 加藤大樹

MF 26 村田迅

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

DF 15 荒木遼太

MF 7 茂木駿佑

MF 8 岩渕良太

MF 13 岩本翔

MF 18 平松昇

MF 24 佐藤祐太

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

DF 22 大和優槻

DF 37 後藤田亘輝

MF 17 永長鷹虎

MF 20 永井颯太

MF 55 幸喜祐心

FW 19 佐藤未勇

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮