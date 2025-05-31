鳥栖vs愛媛 スタメン発表
[5.31 J2第18節](駅スタ)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 1 アルナウ
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 91 上原牧人
MF 2 松本凪生
MF 22 松田詠太郎
MF 44 堀米勇輝
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 29 福島隼斗
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 4 山原康太郎
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 11 藤原悠汰
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 33 西矢健人
FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ
控え
GK 1 アルナウ
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 91 上原牧人
MF 22 松田詠太郎
MF 44 堀米勇輝
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 29 福島隼斗
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 4 山原康太郎
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 11 藤原悠汰
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也