[5.31 J2第18節](駅スタ)

※14:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 33 西矢健人

FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ

控え

GK 1 アルナウ

DF 23 北島郁哉

DF 26 安藤寿岐

DF 91 上原牧人

MF 2 松本凪生

MF 22 松田詠太郎

MF 44 堀米勇輝

FW 15 酒井宣福

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 窪田稜

MF 16 細谷航平

MF 24 甲田英將

MF 29 福島隼斗

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 4 山原康太郎

DF 21 パク・ゴヌ

DF 44 森山公弥

MF 48 行友翔哉

MF 90 アルトゥール・ヴィアナ

FW 11 藤原悠汰

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也