4¿Í²ÈÂ²¡¢¸Í·ú¤Æ¤«¤é3LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¡£¡Ö3¾ö¤Î½¸Ãæ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ë
¡Ö¾®¤µ¤ÊÊë¤é¤·¡×¤È¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ä¤â¤Á¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£²ÈÂ²4¿Í¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹²È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3LDK¡¦69Ê¿ÊÆ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹S¤µ¤ó¡ÊÅìµþÅÔºß½»¡Ë¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤àS¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê²È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Æ¿È·Ú¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅÔÆâ¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿S¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂà¿¦¤òµ¡¤Ë¹Ù³°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Î¥Ù¤·¤Æ¡¢½»¤ßÂØ¤¨¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡ªS¤µ¤óÂð¤Î´Ö¼è¤ê
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê²È¤Ç¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡¢²ÈÂ²¤ÇÌ©¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¹¤µ¤è¤ê¤âÄ¯Ë¾¤äµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢º£¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊS¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
²È¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤¹¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÊë¤é¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤½¤¦¡£
¡Öº£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¡£²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸Ä¼¼¤ÈÃÄ¤é¤ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹©É×¤È¤Ï¡©
¾®¤µ¤ÊÊë¤é¤·¤Ç¹©É×¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¶¹¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°²£¤ÇÀ¼¤â¤«¤±¤ä¤¹¤¤
½ñ¸Ë¤ò·ó¤Í¤¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ö3¾ö¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ñÌ£¤ÎºÛË¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬ÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Áë¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¶¹¤¯¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÉ°ìÌÌ¤ÎËÜÃª¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡×
Áë¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÎ¸÷¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤â¡£