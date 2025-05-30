¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡ÁêÊý¡õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇµëÎÁ3ÅùÊ¬¤Î¥ï¥±¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÎÁÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê43¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê39¡Ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇµëÎÁ¤ò3ÅùÊ¬¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê·Ý¿Í¡×¤¬½¸¹ç¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö»Å»ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥é¤Î3³ä¤òÅÏ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ·òÁ´¡£¤¦¤Á¤â3ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿¹ÅÄ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ð¤Ï13Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¡¦¿¹Åì¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£µëÎÁ¤Ï3ÅùÊ¬¤Ç¡Ö¤³¤³¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤¬1²¯²Ô¤°¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â1²¯²Ô¤°¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë»×¤ï¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï´èÄ¥¤ë¡£Âç¼ê¡Ê»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ã¤Æ²¿ÁÈ¤âÊú¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¸ÇÄêµë¡£¼«Ê¬¤ÎµëÎÁÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿¹ÅÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£