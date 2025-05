JR新宿駅にて、5月27日(火)〜 6月2日(月)期間で『空想特撮シリーズ ウルトラマン POP UP SHOP in 新宿駅』が開催決定! 様々な参加メーカーから人気商品、限定商品などが登場する。JR新宿駅南改札内催事場新宿ベースにて初のウルトラマンPOP UP SHOPとなる『空想特撮シリーズ ウルトラマン POP UP SHOP in 新宿駅』が開催。墓場の画廊、ブルマァク、CCPJAPAN、MAX TOY、聖護院八ツ橋など、フィギュアから、雑貨、食品まで々なウルトラマン商品取り扱うメーカーが参加する。

CCPJAPANからは「ミドルサイズシリーズバルタン星人」「ミドルサイズシリーズ ダリー DROPCANDY Ver.」など、イベント流通限定品のアイテムが登場。イベント記念復刻品として「カネゴン」のカラーバリエーションソフビや、「レッドキング」などもラインナップされている。聖護院八ツ橋からは「聖護院八ツ橋 ウルトラマン限定デザイン」がラインナップ。ウルトラデザインのパッケージと八ツ橋がおやつタイムのテンション上がること間違いなし! ちょっとした手土産などにもおすすめだ。ウルトラマンファンにはたまらない魅力的な商品や、ここでしか購入できないアイテムもラインナップされてるので、ぜひこの機会にお立ち寄りを!(C)円谷プロ