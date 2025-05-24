ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢²ó¤Ç»ýÉÂ¹ðÇò¡¡¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»ýÉÂ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉÍÅÄ¤ÎµÙÍÜ¤«¤é¤ÎÉüµ¢²ó¡£¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤óÉü³èSP!!GACKT¤ÈÂçºå²¼Ä®¥°¥ë¥á·ãÀï¶è¡¦Å·Ëþ¥Ï¥·¥´¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢
¡¡¥ì¥¢¤ÊÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡£Å·¿À¶¶¶Ú6ÃúÌÜ¤«¤éÀðÄ®¤ØÃÏ²¼Å´¤Ç¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¨¤¨¤«¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢2ÃÊÈô¤Ð¤·¤ÇÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¡©¤º¤Ã¤È¤µ¤Ã¤¤«¤é2ÃÊÈô¤Ð¤·¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¹¤ë¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤Ç¤âºÇ¶á¤ÎËÍ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¬ÃÊ¤ò2ÃÊÈô¤Ð¤·¤ÇÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤»¤ó¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤éÃÃ¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢ÊÌ¤Ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤µ¤Ã¤¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î³¬ÃÊÊâ¤¯»Ñ¸«¤Þ¤·¤¿¡©¸å¤ÇVTR¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤Û¤Ü¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄËÎõ¡£ÉÍÅÄ¤¬¡Ö1ÃÊ¤º¤Ä¤Á¤ã¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤â¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥ÈÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¤¢¤ÎÉ½¾ð¤È¤¢¤Î¹ø¤Î¶Ê¤¬¤êÊý¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Ç¤µ¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¡Ê¹ø¤ò¶Ê¤²¤ë¡Ë¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÉÂ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¥À¥á¤Ç¤¹¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤â¤¦¹øÀÞ¤ì¤Æ¿Í¤ÎÆ¬Ã¡¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÉÍÅÄ¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¤Í¡£²¥¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬²Ä°¥ÁÛ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á3·î10Æü¤«¤éµÙÍÜ¡£5·î2Æü¿¼Ìë0»þÈ¾ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¡ÊMBS¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£