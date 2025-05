お花が咲き誇るこのシーズン、バーバパパファミリーとカラフルなお花をモチーフにしたキュートな生活雑貨がPLAZAに集結! カラフルで華やかなアイテムを手に入れよう。2025年5月15日(木)〜6月5日(木)の期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、フランスの人気絵本キャラクター『BARBAPAPA(バーバパパ)』の華やかなお花モチーフアイテムを展開するプロモーション「BLOOM AS YOU ARE BARBAPAPA(ブルーム アズ ユー アー バーバパパ)」が開催される。

日に日に春らしさが増して、お花の咲き誇るシーズン到来!カラフルなお花とバーバパパファミリーをデザインした、新作アイテムが勢ぞろい。ポーチ類やタオル、ランチグッズ、iPhone用ケース、ボールチェーンマスコットなど、生活雑貨アイテムが多数お取り揃えされている。なかでも注目は、お花のセレクトショップ「ALL GOOD FLOWERS(オールグッドフラワーズ)」とのコラボレーションアイテム。かわいらしくも大人っぽい、「ALL GOOD FLOWERS」ならではのおしゃれなカラーリングもポイントで、エプロン、エコバッグ、ソックス(全2種)、ポーチセット、フレークステッカーの全5アイテムが登場する。PLAZAでしかゲットできない、春らしさ満開のスペシャルなアイテムをお見逃しなく!(C)2025 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED