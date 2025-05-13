¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡ÃæµïÀµ¹»áÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë»ä¸«¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤·¡¢È¿ÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¡Ø¼áÌÀÍ×µá¡Ù¤È¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÂÖÅÙ¡Ù¡Ê£ð£²£·¡Ë¤â¡¢¡ØÀË½ÎÏ¡ÙÇ§Äê¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¤Î¼áÌÀÍ×µá¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤¬¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡Ø£²¿Í¤ÎÌ©¼¼¤Ç²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤¬Ä¾ÀÜ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡ØÂÖÅÙ¡Ù¤òÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¾Ð¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤âÃæµï¤µ¤ó¤¬£¶»þ´Ö¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬£³·î£¹Æü¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÈ¯É½¤¬£³·î£³£±Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁêÅöÄøÅÙ¡¢ÆâÍÆ¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸Å»Ô»á¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Ãæµï¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤ÏÁê¼êÂ¦½÷À¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼é¤ë¤Ù¤¡ØÃæÎ©¡¦¸øÀµ¤ÇµÒ´ÑÅª¤ÊÄ´ºº¡Ù¤ÏËÜÅö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬µá¤á¤ë¡Ø¼áÌÀÍ×µá¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë²óÅú¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£