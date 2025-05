絶賛上映中の『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』で ”らいおんくん” の声を演じた松田元太が、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』チームを代表して<Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER>に登壇。10人の ”たべっ子どうぶつ” たちと一緒に夢のランウェイの登場した。1978年の発売から47年。長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラー商品。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクター商品は、近年若者を中心に爆発的人気を誇り、ついに『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』として、絶賛上映中だ。

たべっ子どうぶつのリーダーで大人気キャラクター ”らいおんくん” を見事に演じている松田元太。大ヒット上映中の映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』チームを代表して、日本最大級のファッション&音楽イベント<Rakuten GirlsAward 2025SPRING/SUMMER>に登壇。本作では、歌って踊るスーパーアイドルで描かれている「たべっ子どうぶつ」10人と共に夢のランウェイを披露し、本作の魅力をプレゼンした。いよいよ、『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のステージ! 本作でアイドルグループ ”たべっ子どうぶつ” のメンバーでありギャルインフルエンサーのうさぎちゃんがライブ直前のねこちゃん、ぞうくん、らいおんくんに直撃する【舞台袖ライブ配信!】映像のガールズアワード特別版が上映されステージ開始。映像が終わったと思いきや、上映された動画に裏で生アフレコしていた松田元太がスクリーンに映し出され、思わぬサプライズに会場からは驚きの大歓声が! そして、スクリーン越しに松田が「今からそっちに行きま〜す!」という声と共に花火の演出も加わり、映画のライブシーンさながらにド派手に登場! 松田をセンターに、フワフワモフモフの10人のたべっ子どうぶつたちがステージに並び、その姿に会場はさらにヒートアップ! どうぶつさんたちが見守る中、松田がランウェイを歩き、ワンポーズを決めると大きな歓声が上がった!ランウェイを歩き終えてメインステージに松田がどうぶつさんたち全員と並び揃ったところで、MC本田翼・森香澄より改めて『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』登壇メンバーを紹介。先ほど会場で上映された映像が、松田による生アフレコだったことについて本田が「すごかったですね! あそこ(舞台の裏)でされていたんですよね!? すごい!」とその裏での様子を聞くと、松田は「ちょっと緊張感もあったんですが、ガルアワ感があって楽しかったです!」と笑顔。森が「みんなはどうだった?」とどうぶつさんたちに聞くと、それぞれの感想を、手を振ったり体を揺らしたりして表現。そのあまりの可愛さに会場のファンから黄色い声援が飛んだ。そして、5月1日(木)より絶賛上映中の本作の話題へ。本田から「(らいおんくんは)まさに俺って感じですか?」と聞くと、松田も「俺って感じですね!」と笑顔で即答した。つづけて「仲間のために、とにかくらいおんくんが頑張って、メンバーを引っ張ったり、自分勝手でちょっとわがままだったり、おっちょこちょいなところもあるんですが、リーダーとしても成長していきます」と、愛情たっぷりにらいおんくんのキャラクターを語った。既に本作を観た森は「お子さま向けかと思いきや、ストーリー構成もすごく奥深いし、スピード感がすごくて、物語がどんどん展開していって…って思ったら最後はツーっと涙が…」と感想を語ると、松田は「感情が忙しいんですよ!」と会場のファンにも映画をアピール。さらに本田が「たべっ子どうぶつだけじゃなく、いろんなキャラクターが出てきますから! みなさんが知ってる昔ながらの子たちとか。私はそこにも感動しました」と、映画の感想を興奮気味に続けた。さらに、声優は2度目の挑戦となった松田は、アフレコ時について「アドリブがめちゃめちゃあって、台本にも『アドリブしてください』って書いてあったり、監督からも『ここアドリブでできますか?』と言われたり。ちょっと戸惑いながらもすごく楽しく、いつもの松田元太、いつものTJ的なオーラを出しながら楽しみながらできたので、良い思い出です」と収録秘話を明かした。続いて、本作の見どころシーンのひとつ ”歌唱シーン” について、森から「劇中の歌唱シーンがとても印象的でした」と言われると、松田は「嬉しいです! たべっ子どうぶつたちが冒頭で踊って歌うシーンもすごくかわいくて素敵なんですが、この映画の主題歌が、Travis Japanの『Would You Like One?』という楽曲で、メロディもポップでかわいいし、歌詞も『いただきます!』だったり、ストーリーのカギとなるワードがたくさん入っていて、ダンスの振り付けもどうぶつっぽくなっているので、みなさんにも踊ってもらいたいです!」と映画の頭から絵エンドロールの主題歌まで楽しめることをアピールした。最後に、会場に集まったファンに向け、松田が「僕はぞうくん…ぞうくんじゃない! (笑)らいおんくん役を…ちょっと笑わないでよ!」と、素で言い間違えて会場を沸かしつつ、「僕はらいおんくん役を、水上恒司さんがぞうくん役を、そしてぺがさすちゃんを高石あかりさん、いろんな豪華な声優キャストが出演しています。声も注目してもらいながら、ストーリーも楽しんでもらって、Travis Japanの『Would You Like One?』も楽しんでもらって、ゴールデンウィークは劇場で映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』を楽しんでください!」とメッセージを贈り、松田がたべっ子どうぶつたち10人とともに手を振り、ファンの歓声が響く中、特別ステージは終了した。たべっ子どうぶつたちの大冒険にドキドキワクワク間違いなしの映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は絶賛上映中。※「高石あかり」の”高”は、はしごだかが正式表記。(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会