°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ªÇ¦¤ÓË¬Ìä¡Ä21ºÐ¤ÇÔðÀÂ¤·¤¿¿ÆÍ§¥Á¥§¥ê¥¹¥È¤È¤Îå«
4·î30ÆüÌë¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¸þ¤«¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎµªÈø°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥¹¥Ú¥é Âè2²ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡£Ä¹´üÆþ±¡¤¹¤ë´µ¼Ô¤È¡¢¤½¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÎËÉ²»¼¼¤Î´óÉÕ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÛÙÏ©¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ç16Ç¯¡¢³Ø½¬±¡ÃæÅù²Ê3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ØÂè16²óÀô¤Î¿¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥§¥í¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ù¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ç19Ç¯¡¢¶ÍÊþ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»²»³Ú²Ê3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ØÂè73²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Á¥§¥íÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç23Ç¯¤Ë21ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò·ìÉÂ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÄ¹´üÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¥Á¥§¥í¤Î±éÁÕ¤¬³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤ÎËÉ²»¼¼¤Î´óÉÕ¤ò´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢ºòÇ¯³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Î³°½Ð¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¯¤¤°¥Åé¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½ÐÍè»ö¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ë³Ø½¬±¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢ÍðË½¤ÊÃË»Ò»ùÆ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤«¤é¡¢ÅÐ¹»¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç10Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£Åö»þ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤Î2Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬ÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ½éÅù²Ê¤ËÄÌ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï4Ç¯À¸¤Î»þ¡Ê¡Ç11Ç¯¡Ë¤Ë´É¸¹³ÚÉô¤ËÆþÉô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥§¥í¤òÃ´Åö¤µ¤ì¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉô³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ø¹»À¸³è¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤«¤ì¡¢¤ª°ì¿Í¤ÇÅÐ¹»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡È¥Á¥§¥í¤ÎÃç´Ö¡É¤Î1¿Í¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥í¤ÎÏÓÁ°¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë³Ø½¬±¡¤Î½¸¤¤¡Ù¤Î±éÁÕ²ñ¤Ê¤É¤ÇÆó¿Í¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤´ÆþÉô¤«¤éÌó8¥«·î¸å¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö°¦»Ò¤Ï4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤ÎÆÃÊÌ¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤È¤·¤Æ´É¸¹³ÚÉô¤Ë6·î¤ËÆþÉô¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ä¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥í¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±éÁÕ²ñ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²»³Ú°Ê³°¤Ç¤â¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤é¤È¤Îå«¤¬¡¢³Ø¹»À¸³è¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÌë¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î¶Ê¤Î±éÁÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¼«¿È¤Î³Ø¹»À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡È¿ÆÍ§¡É¤Î°ä»Ö¤ò¡¢³Î¤«¤Ë¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£