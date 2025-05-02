ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹»ö¸Î¡¢5¿ÍÈÂÁ÷¡¡¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢´ôÉì¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡2Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì»Ô»Ô¶¶4ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£´ôÉìÆî½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷ÀÊÝ°é»Î¡Ê32¡Ë¤¬¼ê¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢±à»ù4¿Í¤ò´Þ¤à·×5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±à»ù¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ï´ôÉì»Ô¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê57¡Ë¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷·ÞÃæ¤Ç¡¢3¡Á5ºÐ¤Î±à»ù4¿Í¤ÈÊÝ°é»Î1¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê47¡Ë¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤ä°ì»þÄä»ßÀþ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¡£½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£