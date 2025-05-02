¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û»°±º´ÆÆÄ¤¬·èÃÇ¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¤ÎÌµ´ü¸ÂÆó·³Ä´À°¤Çà·ëÂ«ÎÏá²ÃÂ®¤¹¤ë¤«
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éËÒ¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡£³¥é¥ó¡£¼ì·®¤ÎÃË¤Ï¡ÖÅê¼ê¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç£°ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤»¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î£±ËÜ¤ò¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤ÈµåÃÄ¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£à¸µ¼çË¤áÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤é£±£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£±³ä£±Ê¬£µÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡£ÉüÄ´¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿»°±º´ÆÆÄ¤â¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡ÊÂÎ¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬Åû¹á¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£µÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È£³Ï¢Àï¤Î½éÀï¡Ê£´·î£²£¹Æü¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅû¹á¤ÏÍ·Èô¤Ç£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±Ê»»¦£²»°¿¶¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ï¡¢£±£µ£¸¥¥íÄ¾µå¤È½Ä¤ÎÊÑ²½µå¤Ë£³ÅÙÂ³¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢±ýÇ¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ï£²ÀïÌÜ¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤ÇÅû¹á¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¤ÆÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡£¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð°ìÈÖÁá¤¯¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÅöÌÌ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢ËÒ¤¬£³¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÏÁ°¡¹Æü¤ËÅû¹á¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡£ËÒ¤È¤·¤Æ¤âÅû¹áËõ¾Ã¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¥¦¡ÊÅû¹á¤µ¤ó¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥´¥¦¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢Á´°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬Á´°÷¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ì¤ë¡£Âç¤¤Ê¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë·ëÂ«¤òµá¤á¤¿¡£Åû¹á¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡ÖÁ´°÷¤ÎÎÏ¡×¤Ç¡¢¼ó°ÌÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡