¡ÖÉ×¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¥à¥ê¡ª¡×¡ÈÅ¹¹½¤¨¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¡É¤È¸À¤¤Ä¥¤ëÉ×¤È2»þ´ÖÊâ¤¤¤¿¸å¤ÎÈá·à
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ËÆü¤ÎÊÂ¤Ó¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾4Ï¢µÙ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÉ×¤òÃÖ¤¤¤ÆÊì»ÒÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¿È¾¡¼ê¡© ¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ
¡Ö¸òÂå¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¼¿©¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤À¤«¤éÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È¸À¤¦»ä¤È¡¢Å¬Åö¤ËÊâ¤¤¤ÆÅ¹¤ò·è¤á¤¿¤¬¤ëÉ×¤È¤Î´Ö¤ÇÏ¢Æü¡¢¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Å¹¹½¤¨¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÏºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤¬²¼¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤¹¡£2»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦Í¼ÈÓÆñÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Ï»ä¤âÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·èÃÇÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤È¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿Å¹¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤È¸À¤¦¤È¡ØÅ¹¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤¬Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥°¥ë¥á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É´è¸Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÀè¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É×¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È´è¸Ç¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£À¸³è¾å¤Ï¡¢¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Æ¯¤¤Î¤¿¤á²È»ö¤âÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø¼¨¤µ¤¨½Ð¤»¤Ð¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¶á¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤ÇÍ¼ÈÓ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¿·º§Î¹¹Ô¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´¤Ù¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆþ¤ì¤ë¸Ä¼¼¤Î¤¢¤ëÅ¹¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢É×¤Ë¡Ö½éÆü¤Ï¤³¤³¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¿©»ö¤Ï¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÃµ¤½¤¦¤è¡×¤ÈÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¡£
¤¢¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤è¡¢º£²ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ÈÀâ¤Éú¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ö¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¬Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢Í¼Êý¤«¤éÉ×¤¬Å¹¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âºÇ½é¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¼¤Î»Ò¤Ï¤°¤º¤ê¤À¤·¡¢¾å¤Î»Ò¤Ï¡Ø¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿¡Ù¤ÈÂçÁû¤®¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Å¹¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤ß¤ÏËÍ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤Í¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¤È¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö30Ê¬¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢É×¤¬´é¤ò¸«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£²ó¤Ï¤¤ß¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥à¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï²ºÊØ¤Ë¤¹¤Þ¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ìë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿²Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤ÈË¬¤Í¤¿¤é¡¢Î¹Àè¤ÎÄ®¤òÊâ¤²ó¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£
¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Å¹¤¬¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤µ¤Ã¤¤ÎÅ¹¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¶É¡¢³°¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉ×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸µ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÎ¹¤ÏÈá»´¤Ç¤·¤¿¡£µ¢Âð¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Î´ÖÃæ¡¢Ì¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Ø¤¤¨¤¤È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³Ú¤·¤¤Î¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢É×¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡×¼«ÂÎ¤ËÅÙ¤òÄ¶¤·¤¿´üÂÔ¤ä¡¢Ì¯¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ´¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Î¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÀ®¸ù¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È·ù¤ß¤¿¤¤¡×
ÃÏ¸µ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤·¤ÆÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤âÏÃ¤»¤ë¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÊÅ¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢É×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Å¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢É×¤È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ïº£¸å¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÏÍ¼ÈÓ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¯Î¹¹Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£É×¤Ï¤½¤ì¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÉ×¤òÃÖ¤¤¤ÆÊì»ÒÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¿È¾¡¼ê¡© ¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ
¿·º§Î¹¹Ô¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¡£8Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¸òÂå¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¼¿©¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤À¤«¤éÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È¸À¤¦»ä¤È¡¢Å¬Åö¤ËÊâ¤¤¤ÆÅ¹¤ò·è¤á¤¿¤¬¤ëÉ×¤È¤Î´Ö¤ÇÏ¢Æü¡¢¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Ï»ä¤âÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·èÃÇÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤È¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿Å¹¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤È¸À¤¦¤È¡ØÅ¹¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤¬Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥°¥ë¥á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Í¼¿©¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¤Ë·ë¶É¡¢¸åÈ¾¤Î¿ôÆü¤ÏÍ¼¿©¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¡£Èà½÷¤Ï¥Í¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤âÃÏ¸µ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¡¢Ãë´ÖÆþ¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤µï¼ò²°¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢Í¼¿©¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£É×¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÈè¤ì¤ÆÅ¬Åö¤ÊÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É´è¸Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÀè¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É×¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È´è¸Ç¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£À¸³è¾å¤Ï¡¢¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Æ¯¤¤Î¤¿¤á²È»ö¤âÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø¼¨¤µ¤¨½Ð¤»¤Ð¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÀµ·î¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤1Çñ¡£¤·¤«¤â¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯¤Ï¾å¤Î»Ò¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²¼¤Î»Ò¤â5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¶á¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤ÇÍ¼ÈÓ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¿·º§Î¹¹Ô¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´¤Ù¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆþ¤ì¤ë¸Ä¼¼¤Î¤¢¤ëÅ¹¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢É×¤Ë¡Ö½éÆü¤Ï¤³¤³¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¿©»ö¤Ï¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÃµ¤½¤¦¤è¡×¤ÈÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¡£
¤¢¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤è¡¢º£²ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ÈÀâ¤Éú¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ö¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¬Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢Í¼Êý¤«¤éÉ×¤¬Å¹¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âºÇ½é¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¼¤Î»Ò¤Ï¤°¤º¤ê¤À¤·¡¢¾å¤Î»Ò¤Ï¡Ø¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤¿¡Ù¤ÈÂçÁû¤®¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Å¹¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤ß¤ÏËÍ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤Í¡×¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¤È¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö30Ê¬¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢É×¤¬´é¤ò¸«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£²ó¤Ï¤¤ß¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥à¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï²ºÊØ¤Ë¤¹¤Þ¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ìë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿²Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤ÈË¬¤Í¤¿¤é¡¢Î¹Àè¤ÎÄ®¤òÊâ¤²ó¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£
¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Å¹¤¬¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤µ¤Ã¤¤ÎÅ¹¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¶É¡¢³°¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÎ¹¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë2ÆüÌÜ¤ÎÍ¼ÈÓ¤â¡¢¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢É×¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ë°ì¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÉ×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸µ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÎ¹¤ÏÈá»´¤Ç¤·¤¿¡£µ¢Âð¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Î´ÖÃæ¡¢Ì¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Ø¤¤¨¤¤È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³Ú¤·¤¤Î¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢É×¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡×¼«ÂÎ¤ËÅÙ¤òÄ¶¤·¤¿´üÂÔ¤ä¡¢Ì¯¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ´¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Î¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÀ®¸ù¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È·ù¤ß¤¿¤¤¡×
ÃÏ¸µ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤·¤ÆÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¨¥³¤µ¤ó¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤âÏÃ¤»¤ë¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ÊÅ¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢É×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Å¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢É×¤È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ïº£¸å¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÏÍ¼ÈÓ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¯Î¹¹Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£É×¤Ï¤½¤ì¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)