ÌÜ¡¦Ç¾¤¬Å¦½Ð¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½÷Àµ¼Ô¡Ä¥í¥·¥¢¹éÌä¾ð¶·
¥í¥·¥¢ÀêÎÎÃÏ¤ËÀøÆþ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½÷Àµ¼Ô¤¬¹éÌä¤Îº¯À×¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÂ¡´ï¤¬Å¦½Ð¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°äÂÎ¤Î°ìÉô¤Ï¿¼¹ï¤ËÔÌÂ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÌôÊª¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¾ð¶·¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸¡»¡¤ÏÀïÁèÈÈºáÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¡¢À¾Â¦¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä´ºº¤ÎÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö·ï¤ÎÅ¾Ëö¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ê£×£Ð¡Ë¤ä¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ê¤É¤Ï£²£¹Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Èó±ÄÍøÃµºº¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ó£ô£ï£ò£é£å£ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½÷Àµ¼Ô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥·¥Á¥Ê¡Ê£Ö£é£ë£ô£ï£ò£é£é£á¡¡£Ò£ï£ó£è£ã£è£ù£î£á¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¾×·âÅª¤Ê»à¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥í¥·¥¢ÀêÎÎÃÏ¤Î»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔË¡¹éÌä¤ä¿Í¸¢¿¯³²¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£²£°£²£³Ç¯£¸·î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¶á¹Ù¤ÎÃÏ²¼»ÜÀß¤ËÀøÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î½õÎÏ¤Ê¤¯£±Ç¯¶á¤¯´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÎ¾¿Æ¤ÈÄÌÏÃ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó»àË´¤Î»ö¼Â¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¥í¥·¥¢Åö¶É¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤¬Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é£´¥«·î¤¬²á¤®¤¿º£Ç¯£²·î¡££·£µ£·ÂÎÌÜ¤Î°äÂÎ¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤¿¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤ÏÀ«Ì¾Ì¤¾Ü¡¢ÃËÀ¡¢¿´Â¡Â»½ý¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±É¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀºÌ©¸¡°Æ¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤Ï»Ä¹ó¤Ê¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£Î¾Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤ÏÅÅµ¤¹éÌä¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë²Ð½ý¡¢Ï¾¹ü¤ÈÀå¹ü¤Ï¹üÀÞ¡¢´éÌÌ¤Èç½Éô¤Ë¤ÏÂÇËÐ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÎ¾Â¦¤Î´ãµå¤ÈÇ¾¤ÏÅ¦½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ³Î¤Ê»à°ø¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸¡»¡¤Ï²òË¶¸¡ºº¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÇÂ¡´ï¤¬½üµî¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤ÆÀïÁèÈÈºá¤ÎÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¥¦¥¯¥é¥¤¥ó¥¹¥«¡¦¥×¥é¥¦¥À¤Î½êÂ°¤Ç¡¢¿ô²ó¤ÎÀøÆþ¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥·¥¢·³¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥Á¥Ê¤µ¤ó¤Ï¹´¶ØÃæ¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÌôÊª¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤¬·ë¶É²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¿Í¼ÁÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¤â¤Ã¤È¶¯ÎÏ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤Èµá¤á¤¿¡£