¡Ö¤Ö¤ë¤ó¤Ö¤ë¤óÎ¾¼ê¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥Û¡¼¥à¤Ç½÷À²ñ¼Ò°÷¤È½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î´é²¥¤Ã¤¿¸½¹ÔÈÈ¤Ç¼«±Ò´±¤ÎÃËÂáÊá¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡À¾Å´µ×Î±ÊÆ±Ø
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê½÷À2¿Í¤Î´é¤ò²¥¤Ã¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
29ÆüÌë¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÀ¾Å´µ×Î±ÊÆ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À²ñ¼Ò°÷¤È½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÃË¤«¤é´é¤ò²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿Èï³²½÷À¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²½÷À¤ÎÍ§¿Í¡§
¤Ö¤ë¤ó¤Ö¤ë¤óÎ¾¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡£¡Ö¤É¤±¡ª¡×¡Ö¼ÙËâ¤À¡ª¡×¤È¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡¢Ë½¹Ô¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«±Ò´±¤ÎÂçÄÚÀ¯¹§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ç¡¢²¥¤é¤ì¤¿½÷À2¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÄÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ê¤ê¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£