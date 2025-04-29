甲府vs仙台 スタメン発表
[4.29 J2第12節](JITス)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 29 大島康樹
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 16 林田滉也
MF 25 平塚悠知
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 11 郷家友太
FW 18 梅木翼
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
MF 8 武田英寿
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 20 グスタボ
FW 40 安野匠
FW 47 荒木駿太
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 29 大島康樹
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 25 平塚悠知
FW 44 内藤大和
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 11 郷家友太
FW 18 梅木翼
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
MF 8 武田英寿
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 20 グスタボ
FW 40 安野匠
FW 47 荒木駿太
監督
森山佳郎