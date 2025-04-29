[4.29 J2第12節](JITス)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 19 宮崎純真

MF 20 遠藤光

MF 29 大島康樹

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 4 山本英臣

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 16 林田滉也

MF 25 平塚悠知

FW 44 内藤大和

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 25 真瀬拓海

MF 27 オナイウ情滋

FW 11 郷家友太

FW 18 梅木翼

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 19 マテウス・モラエス

MF 8 武田英寿

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

FW 20 グスタボ

FW 40 安野匠

FW 47 荒木駿太

監督

森山佳郎