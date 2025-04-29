¡ÈÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¡É¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤¹Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö»°¾ÊÆ²¡¡¼½ñ¤òÊÔ¤à¿Í¤¬Áª¤Ö¡¡º£Ç¯¤Î¿·¸ì2024¡×¤Ç¡Ö¸À¸ì²½¡×¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¸À¸ì²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Ö¤È¤Ã¤µ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¤Ç¡¢·ë¶É¡¢²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢¸À¸ì²½¤Î3Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ì×ÃÎÏ¡×¡Ö¶ñÂÎ²½ÎÏ¡×¡ÖÅÁÃ£ÎÏ¡×¤Î¤É¤ì¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤äÏÃ¤·Êý¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¸À¸ì²½¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÂóÏ¯»á¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸À¸ì²½ÂçÁ´¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦»³¸ýÂóÏ¯»á¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¸À¸ì²½¡×¤¬¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¾åÃ£¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÛÄê¼ÁÌä½¸¡×¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤³¤½¡¢³è¤«¤»¤ë
¸À¸ì²½¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Û¤É¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖÁÛÄê¼ÁÌä½¸¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ä²ñµÄ¡¢±Ä¶È¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤äÇ¼ÆÀ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ò·ç¤¡¢Áê¼ê¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤ò»öÁ°¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Åú¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¾¿¦¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡ÖÁ°¿¦¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¡×¤ÏÉ¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¤â¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÛÄê¼ÁÌä¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¹Í¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢ÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¼ÁÌä¤¬Íè¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¾ðÊó¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¸À¸ì²½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤³¤Î¥¹¥¥ë¤Ï³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸òÎ®²ñ¤ä½éÂÐÌÌ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¿¤«¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¡Ê¤³¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë¡Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á´Ê·é¤Ç¶½Ì£¤ò°ú¤¯Åú¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñÏÃ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì²½¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿½àÈ÷¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ö»þ¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î»òÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¡¸À¸ì²½ÂçÁ´¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦»³¸ýÂóÏ¯»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£