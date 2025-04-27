¡È´ñÀ×¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢³Ú²°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÈï³²¡Ä¡Ö¤ª¶â¤¹¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¾Ð¾Ð¡×¡ÖÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¤¿¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¡¡¡ÖÎáÏÂÈÇ¡¦´ñÀ×¤Î°ìËç¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÀî¿´¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢³Ú²°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¹¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¾Ð¾Ð¡¡º£Æü6¸Ä¤¯¤é¤¤»ÙÊ§¤¤ºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·ë¹½Â¿¤á¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¤¿¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥¯(¡¨¡¨)¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿Í³Ú²°¤À¤«¤éÌýÃÇ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¼«Ê¬¤â°¤¤¤·¡¢¤Þ¤¢µ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤¿»ö¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÌñ¤¬Íî¤Á¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤Ã¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ºùÌÚÈþ½ï¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë´ÎºÂ¤ê¤¹¤®¤ÇËÜÅö¤Ë¥³¥³ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¤¤äÉáÄÌ¤Ëµã¤±¤ë¤è¾Ð¾Ð¡¡º£Æü¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¼¤È¤«¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤Éµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£