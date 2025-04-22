4月22日 発売 【Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook】 推奨構成価格：699,800円 【Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook】 推奨構成価格：649,800円

「Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook」AA18250

デル・テクノロジーズ（以下、デル）は、同社のゲーミングPCブランド「Alienware」より、ゲーミングノートPC「Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook」および「Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook」を本日4月22日に発売した。推奨構成価格は「Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook」が699,800円、「Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook」が649,800円。

「Alienware Area-51」ゲーミングノートPCは最大限のパワーを発揮するよう設計。インテル Core Ultra HXプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズLaptop GPUを搭載し、高度な排熱対策、エアフローの増加、電力の向上を実現することで、より高いパフォーマンスをユーザーに提供する。今回発売される両モデルは、シリコンコンポーネントにより、多くの電力を供給するため、最高設定でゲームを実行可能となっている（※1）。

また、発売を記念し3つのキャンペーンが開催される。

「Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook」AA16250

（※1）Dellの社内分析（2024年12月）に基づきます。

「Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook」AA18250

トータルパフォーマンス能力（TPP）は最大280W（※2）に達し、デルのこれまでのノートPCで最もパワフルなモデル。

【主なスペック】

CPU：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

メモリ：32GB

ストレージ：1TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD

ディスプレイ：18.0インチQHD+（2,560×1,600）240Hz 3ms

OS：Windows 11 Home

推奨構成価格：699,800円（税込、配送料込）

□「『Alienware 18 Area-51 Gaming Notebook』AA18250」のページ

（※2）NVIDIA GeForce RTX 5080以上の構成で利用できる。

「Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook」AA16250

トータルパフォーマンス能力（TPP）は最大240W（※2）に達し、デルのこれまでの16インチで最もパワフルなモデル。

【主なスペック】

CPU：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

メモリ：32GB

ストレージ：1TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD

ディスプレイ：16.0インチQHD+（2,560×1,600）240Hz 3ms

OS：Windows 11 Home

推奨構成価格：649,800円（税込、配送料込）

□「『Alienware 16 Area-51 Gaming Notebook』AA16250」のページ

（※2）NVIDIA GeForce RTX 5080以上の構成で利用できます。

3つの発売記念キャンペーン開催

「モンスターハンターワイルズ」動作確認済PC&デルがおすすめするAlienware発売記念キャンペーン

キャンペーン期間：4月22日～5月31日23時59分

「モンスターハンターワイルズ」動作確認済PCおよび、デルがすすめるAlienwareを購入すると、抽選で合計170名にゲーミングモニターなどの賞品が当たるキャンペーンが5月31日23時59分まで実施される。

対象者：「モンスターハンターワイルズ」動作確認済PCおよび、デルがすすめる、Alienware ゲーミングデスクトップを5月31日までに注文した人。（インテル Core Ultra プロセッサー搭載製品）

賞品

・「Alienware 27 4K デュアル解像度 ゲーミングモニター - AW2725QF」5名

・「モンスターハンターワイルズ」デスクマット パッケージビジュアル 100名

・QUO カード Pay 10,000円分 65名

□キャンペーン詳細ページ

「Alienware Area-51 ゲーミングノートパソコン発売記念」製品レビューで、New バックパック プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間：4月22日～5月19日23時59分

「Alienware Area-51」ゲーミングノートPCを購入し、製品レビューを投稿した人から先着50名にNew Alienwareバックパックが贈られるキャンペーンが実施される。期間は5月19日23時59分まで。

対象者：個人のユーザーで、「Alienware Area 51 ノートパソコン」を5月19日までに注文し、製品レビュー投稿先情報などの必要事項を応募フォームに登録した人。

応募期限：5月26日/製品レビュー投稿期限：6月22日

賞品：先着50名に好きな「New Alienware バックパック」を贈呈

・「Alienware 18バックパック - AW7825P」

・「Alienware 16バックパック - AW5625P」

「Alienware 18バックパック - AW7825P」

「Alienware 16バックパック - AW5625P」

□「Alienware 18バックパック - AW7825P」のページ

□「Alienware 16バックパック - AW5625P」のページ

□キャンペーン詳細ページ

ゲーミング デスクトップと同時購入で、対象のAlienwareモニターが半額

キャンペーン期間：4月15日～4月29日23時59分

Alienwareゲーミング デスクトップと、対象のAlienwareモニター（AW2524HF、AW2523HF、AW2724HF、AW2723DF）を同時購入すると、カート内で自動的にモニターの価格が半額になるキャンペーンが実施される。

対象製品

・ゲーミング デスクトップ

・Alienwareモニター

□対象のAlienwareモニター商品ページ

Dell Rewards（ポイントプログラム）ボーナスキャンペーン実施中

Dell Rewardsに新規登録すると1,500ポイントを進呈。貯めたポイントは製品購入時に利用できる。また、4月15日から4月29日まで、全ゲーミングPC、ゲーミングモニター、ゲーミング周辺機器の購入で2倍の6%ポイントを獲得できる。詳細は以下のページにて公開されている。

□「Dell Rewards（ポイントプログラム）」のページ

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