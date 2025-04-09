¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÀÛ¹¶¤â¼þÅì¤¬Å¬»þÂÇ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡¡ºä¸ý»á¡ÖÁöÎÝ»à¤ÏÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×
¢¡ ¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¡ÖÎÉ¤¤·Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡6Æü¤ËËÜµòÃÏ½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ò5¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¡¢Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÇËÒ¸¶ÂçÀ®¤Î2µåÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥È¶õ¿¶¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦ÌøÄ®Ã£¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸åËÒ¸¶¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢Â³¤¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÛ¹¶¸å¤ËÅ¬»þÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¼þÅì¤ËÂÐ¤·¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÁöÎÝ»à¤ÏÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¹Ô¤¤«¤Í¤Ê¤¤½ê¤Ç¡¢¤è¤¯¼þÅì¤¬Å¬»þÂÇ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«1ÅÀ¤ò¼è¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤Æ¤ë»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤¤·Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÉâ¾å¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù