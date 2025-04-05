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Drifter-based global ocean current energy resource assessment - ScienceDirect
Global study identifies top sites for ocean current energy
https://techxplore.com/news/2025-03-ocean-energy-production-worldwide-revealed.html
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