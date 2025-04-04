Omoinotake¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×CD¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²ò¶Ø¡ª
Omoinotake¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü Âè2¥¯ー¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤ò4·î5Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤ÎCD¤¬5·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
CD¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£¥Ý¥¹¥¿ー·¿²Î»ì¥«ー¥ÉÉÕ¡Ê¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ÉÕÂ°¤ÎBlu-ray¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¼ýÏ¿¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î5Æü¤ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØOmoinotake ONE MAN LIVE 2024¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¡£CD¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Öºß¤ê¤«¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òyana¡Ê»³²È¾Ï¹¨+ ÌÄÈø¿Î´õ¡Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎËÌ²¬Ì¾Ï¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£ºÇ°¦¤Î¿Í¤ÎËÜ²»¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Èá°¥¡¢Æü¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÅ¾Ä´¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ð¥éー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ï¡¢¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×4,000ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¸åµÜÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£2025Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Âè2´ü¤Ï¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ4·î4Æü¤«¤éÂè2´ü Âè2¥¯ー¥ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£ÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬YouTube TOHO animation ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
(C)Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×
2025.05.21 ON SALE
SINGLE¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://kusuriyanohitorigoto.jp/