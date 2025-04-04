¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ò¸ø³«¡¡7²¯5000Ëü±ß¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±Ê½»¸¢¤Ê¤É¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ë¡¡Âè°ì¹æ¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï±Ê½»¸¢¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
500Ëü¥É¥ë¡áÌó7²¯5000Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ÎÂè°ì¹æ¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3Æü¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡á¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤Îµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È1Ëç¤Î²«¶â¿§¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥É¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´é¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢5M¡Ê5¥ß¥ê¥ª¥ó¡á500Ëü¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2·î¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±Ê½»¸¢¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤ª¤è¤½7²¯5000Ëü±ß¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´°À®ÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¥È¥é¥ó¥×¥«¡¼¥É¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤À¡£
µ¼Ô¡§
ºÇ½é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
»ä¤À
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¤é¤¬ºÇ½é¤Î¹ØÆþ¼Ô¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤Ï±Ê½»¸¢¤òÆÀ¤¿°ÜÌ±¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¸½¹Ô¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö100ËüËç¤ÏÇä¤ì¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿³ºº´ð½à¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¶½ºâÈ¶¡Ö¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡×¤Ê¤É¤â¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£