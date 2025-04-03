»³ËÜ¾»»á¤¬¤ß¤¿µð¿Í°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤ÎÅÄÃæ¾Âç
¡ü ÃæÆü 3 ¡Ý 5 µð¿Í ¡û
¡ã3²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿3Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¾»»á¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓÍ¦´õ¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤òÃæÈô¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¤ò3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é147¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÍ·Ê»¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÅÄÃæÅê¼êºÇ¸å¡¢3¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ÎÊÕ¤¬ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÃÈåÊá¼ê¤â¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢ÅÄÃæ¤ÏÀèÆ¬¤ÎÈÄ»³Í´ÂÀÏº¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö½é²ó¤ÏÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ÈÄ»³Áª¼ê¤Î3¡¢4µå¤ò¸«¤ë¤È¤À¤¤¤Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¸¡¹¤È¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï¤É¤¦Êø¤¹¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï3²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤Î¤«¤«¤ë4¡Ý1¤Î5²ó¤Ï¡¢°ì»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤ò1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤³¤ÎÆüÅê¤¸¤¿96µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°Ê»ÂÇ¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡ÖºÇ¸åÞÕ¿È¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÏÓ¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£°ìÈÖ¿®Íê¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤Ð¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£5¡Ý4¡Ý3¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç°ìÈÖ¿®Íê¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥®¥¢¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï5²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£»³ËÜ¾»»á¤ÏÅÄÃæ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ïº£Æü¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âµÚÂèÅÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÍýÁÛ¤¬¹â¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢6²ó¡¢7²ó¥Ô¥·¥ã¥Ã¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë