¡Öµ¶Êª¤òºî¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡×´Ú¹ñ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡È¥Ñ¥¯¥ê¾¦ÉÊ¡É¤¬³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡ÄÉÔËþ¤ÎÀ¼
ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤´Ú¹ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡È¥Ñ¥¯¥ê¾¦ÉÊ¡É¤¬³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÇÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û·ã¿É¥é¡¼¥á¥ó¥½¡¼¥¹¤ÇÌ¼¤òµÔÂÔ»à¤µ¤»¤¿´Ú¹ñÉ×ÉØ
µ¶¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¡×¤À¡£
ºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖReddit¡Ê¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î»°ÍÜ¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¤À¤±¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤ÎÅ¹¤Ç¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥³¥¤¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â²ø¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
³È»¶¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤ËËÜ²È¤Î¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÊ¸»ú¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸±¦²¼¤Ë¤Ï¡ÖKOREA¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¿¤«¤â´Ú¹ñÀ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤³°¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÊª¤È¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤ËÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¿¿®¡Ê¥½¥ó¥·¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤À¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï3·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¤Îµ¶¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ËÜÊª¤È¤Î°ã¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Î¥í¥´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ØBINGOONE¡Ù¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡ØMADE IN P.R.C¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØP.R.C¡Ù¤È¤Ï¡ØPeople's Republic of China¡Ù¤ÎÎ¬»ú¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ëÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ë¶È¤¬¥Ñ¥¯¥ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡Ö2021Ç¯¡¢»°ÍÜ¿©ÉÊ¡¢CJÂè°ìÀ½Åü¡¢¥ª¥Ã¥È¥¥¥®¡¢Âç¾Ý¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¡Ê´Ú¹ñ¤Î¡Ë¿©ÉÊ´ë¶È¤¬¡¢¡ØK¥Õ¡¼¥ÉÌÏÊïÉÊËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¶¨µÄÂÎ¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÃÎÅªºâ»º¸¢¿¯³²¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢°ìÉô¾¡ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤¬Ì¿¤¸¤¿Çå½þ³Û¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÈï³²µ¬ÌÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñÀ½¤Îµ¶Êª¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤â¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î´ë¶È¤¬³¤³°¤ÇÃÎÅªºâ»º¸¢¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¶Êª¿©ÉÊ¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÌ¢±ä¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ÞÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡ØK¥Õ¡¼¥É¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥¯¥ó¥ß¥ç¥ó¤Îµ¶Êª¤¬³¤³°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤Î¹ñ¤Î¤â¤Î¤ò¿¿»÷¤·¤Æµ¶Êª¤òºî¤ê¡¢Åð¤ó¤Ç¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¹ñ¤À¡×¡ÖÅ¥ËÀ¤¬ËÜÀ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¾¦ÉÊ¤È¹ó»÷¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥³¥Ô¡¼¾¦ÉÊ¤Ïº¬Àä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôO¡Ë